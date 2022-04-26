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iPhone電池健康度幾%要換？「正解」官方也證實：會異常

▲有網友好奇詢問「請問電池健康度幾%就該換了？」事實上，蘋果官網曾給出正解。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有網友好奇詢問「請問電池健康度幾%就該換了？」事實上，蘋果官網曾給出正解。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-26 15:28:112022-04-26 15:34:13

近年來智慧型手機不斷發展，其中蘋果旗下商品iPhone廣受果粉喜愛，但不少人總是苦惱iPhone電池消耗到何時就該更換？對此，就有網友抱怨，手上的iPhone 12用不到兩年，電池健康度的最大容量就掉至82%，好奇詢問「電池健康度幾%就該換了？」事實上，蘋果官網針對這問題老早就給出正解。

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原PO於Dcard上抱怨，表示自己於2020年底買了一支iPhone 12，但手機才用不到兩年，電池健康度的最大容量就掉至82%，讓他不解詢問「請問電池健康度幾%就該換了？」

▲iPhone電池。（示意圖／翻攝pixabay）
▲iPhone電池。（示意圖／翻攝pixabay）
問題一拋出，就引來果粉們紛紛留言，「正常是80%，但是我11目前76%，我想等14舊換新，不然換電池還要兩千多，我覺得不划算」、「用了五年左右還沒換過電池，現在74%，偶爾耗電很快要用行充撐一下」、「我i7用了三年，剩77%，有點想買i13，但我還想要再撐一年，我都會開低耗電模式，能稍微延緩掉電問題。」、「80%左右就要去換，別不信，不然會受不了」。

事實上，蘋果官網曾指出，電池會隨著化學年齡增加，容量逐漸下降，進而可能導致每次充電後的使用時數變少。蘋果表示，iPhone電池充電500至800次完整充電循環後，蓄電量可能降至80％，只要接近或低於80％，iPhone恐會開始出現耗電異常，建議此時就應該要更換電池。

至於該如何保持電池壽命，蘋果官網也傳授4大訣竅，包括一、把軟體更新到最新版本：因更新通常包含先進的節能技術；二、避免極端的環境溫度：暴露在極端環境嚇，可能會永久損害電池的蓄電量；三、充電時先卸除某些護套：當iPhone放在保護套內進行充電，可能會導致過熱，進而影響電池蓄電量；四、當要長時間存放時，電池應存有一半的充電量：若需強期放置機體，應將電池充電至50%的電量，若在電池完全沒電的情況，電池會進入深度放電狀態，恐造成無法再充電的情形。（編輯：陳雅雲）

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