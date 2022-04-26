獨／23歲正妹嫁53歲老公！父女戀互動爆紅　結婚全因爲他

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Linda今年23歲，是一名檳榔攤老闆娘，外型姣好的她向記者透露，因為前一份工作的老闆剛好要找老公有生意要談，結果就因此相識，「起初要在一起的時候原本我是拒絕我老公的」LInda表示「因為現在的倫理道德中，還是有非常多人沒辦法認同年齡相差太多歲的人當情侶」。
「因為以社會眼光來說，要不覺得這個女生肯定是為了男生的錢，否則怎麼可能一個年紀輕輕的女生，會願意嫁給一個長得沒那麼好看、年紀又大的男生」Linda提到，幾經考慮之後，才發現其實自己一直以來都是喜歡跟年紀比較長的男人在一起，一來是很穩定，走過社會歷練經驗多，思想成熟度也有一定的水平，直到交往最後，自己因緣際會下懷孕，老公提出想負責任的想法，兩人可以說是「奉子成婚」，才有現在幸福的家庭。
無畏社會眼光！阿嬤親眼見證「老公作為」力挺
兩人當時因為有了小孩要結婚時，是否遭受友人、家人阻止？Linda表示「身邊的朋友都非常支持我，認為只要我老公對我好的話，沒有什麼不行的」；至於扶養自己長大、住在金門的阿嬤怎麼看待，Linda則是笑說「阿嬤當時反應很好笑，就說『哎唷！怎麼差那麼多歲！驚死人喔！（台語）』，但後面看到老公這麼疼我跟愛我，也放心許多，畢竟我從小就是給阿嬤帶大，對我或多或少也是比較操心」。
酸民退散！「不解釋」成Linda最佳反擊利器
至於在Tik Tok上發佈與老公的互動影片，經常被網友調侃「是跟阿公互動嗎？」、「等等，是老公還是阿公？」、「就是要貪這男人的錢吧」等酸言酸語，LInda也坦言「起初的時候確實很在意，都會想說『大家為什麼要把我看待成這麼恐怖的人』，好像我就是要等我老公的財產，就是為了錢還講得自己人品高尚、很虛偽等等.....甚至說我是在酒店上班的女生」。
「但現在的我看開了！兩個人在一起幸福就好！」Linda開朗的說「每個人都有言論上的自由，現在不論是好的評論還是壞的評論，我都會欣然接受，或許有人覺得我是戀父情結、貪圖我老公的錢，但這些我都不必作出解釋，因為這麼想的人，即便我把我真實想法說出來，也沒有人會相信，只能說，現在我和老公、小孩相處的很愉快也很幸福」。
Linda也分享自己目前的生活，就是有一個契機剛好開一間檳榔攤來營運，平常沒事時候，就會兼職當直播主來販售一些商品，自己也有自己的事情要做，「生活就是這麼簡單！」她也強調，會在網路上發布影片，只是想要把歡笑帶給大家，把大家當做朋友聊天，也真的非常感謝那些支持她的粉絲！不要去害別人，做好自己本分的事，是我做人最根本的初衷」。（編輯：張嘉哲）