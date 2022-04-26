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居家隔離者「無罩取餐」！一排外送員心死：破萬都不意外

▲有網友抱怨，很多客人都不戴口罩取餐，讓他直呼若確診數破萬一點也不意外。（示意圖／取自Piaxbay）
▲有網友抱怨，很多客人都不戴口罩取餐，讓他直呼若確診數破萬一點也不意外。（示意圖／取自Piaxbay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-26 15:51:292022-04-26 15:54:47

隨著本土疫情升溫，也讓外送員的染疫風險提升，紛紛希望政府能給予完善的防疫配套措施。近日，就有外送員抱怨，常常被人說帶病毒外送，但很多客人取餐卻都沒戴口罩，讓他感嘆「破萬一點也不意外」。不僅同行們有感而發，更有人表示，還送過「無罩取餐」的居家隔離者。

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臉書社團「外送員的奇聞怪事」，有位外送員PO文抱怨「三劑令？不如新增讓外送員有檢舉獎金，口罩令還比較好…一堆不戴口罩欸…修害？」他提到，外送員們以前常被人說都帶病毒，「你們怎麼不會說自己…外送都戴好口罩…客人取餐還有很多不戴」。

客人各種防疫亂象，讓他不禁在文中感嘆，「我們外送員不知道你有沒有去人多場所、有沒有去連結，疫情比去年暴增…有打疫苗不是玩瑪莉歐吃無敵星星好嗎…麻煩保護自己，也保護別人，破萬一點也不意外」。

▲外送員分享，一位超強的孕婦媽媽帶著身孕，還抱著孩子下樓取餐，讓他於心不忍。（圖／翻攝Pexels）
▲也有人分享，客人不僅沒戴口罩，還是一位居家隔離者，面對面收取現金，讓大家感到傻眼。（圖／翻攝Pexels）
同行紛紛留言，「別說確診，被匡就不知道要損失多少」、「還遇到客人沒帶罩，說她有打三劑了，說沒確診」、「這真的也是沒辦法的事情，不過很少在門口碰面大多都是放在外送桌」、「昨天送一個居家隔離現金單，沒戴口罩還一直講電話」、「跑台南，現在不是數幾個顧客出來『沒有』戴口罩，是數有幾個『有』戴口罩的，大家都放飛自我了！跑個半夜十個有九個顧客沒在戴，剩下那個找不到！」

也有人提出疑問「目前為止，還沒看到有哪個外送員確診的？」大家則紛紛回應「應該是有，不過都是兼差的…」「不一定！如果有外送員確診又是輕症根本自己不知道」、「沒有爆出來而已」。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。 

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