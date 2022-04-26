居家隔離者「無罩取餐」！一排外送員心死：破萬都不意外

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客人各種防疫亂象，讓他不禁在文中感嘆，「我們外送員不知道你有沒有去人多場所、有沒有去連結，疫情比去年暴增…有打疫苗不是玩瑪莉歐吃無敵星星好嗎…麻煩保護自己，也保護別人，破萬一點也不意外」。
同行紛紛留言，「別說確診，被匡就不知道要損失多少」、「還遇到客人沒帶罩，說她有打三劑了，說沒確診」、「這真的也是沒辦法的事情，不過很少在門口碰面大多都是放在外送桌」、「昨天送一個居家隔離現金單，沒戴口罩還一直講電話」、「跑台南，現在不是數幾個顧客出來『沒有』戴口罩，是數有幾個『有』戴口罩的，大家都放飛自我了！跑個半夜十個有九個顧客沒在戴，剩下那個找不到！」
也有人提出疑問「目前為止，還沒看到有哪個外送員確診的？」大家則紛紛回應「應該是有，不過都是兼差的…」「不一定！如果有外送員確診又是輕症根本自己不知道」、「沒有爆出來而已」。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。