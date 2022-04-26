外送員不能上樓！客無視「怒噴一句」 他氣炸：還給負評
外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作和賺外快的機會，但近日國內本土疫情持續延燒，各界對送餐安全性的相關議題也議論紛紛，有外送員就分享，某次到大樓送餐，被門口住戶攔下，表示1樓有禁止非住戶人員進入的告示，怎料客人不僅無視還回嗆，令他相當傻眼。
原PO在臉書社團「爆料公社」發文指出，某天送餐到大樓，被門口住戶攔下說外送員不能上樓，當下立即聯絡客人，結果客人竟回覆「今天已經很多外送員上來了」，並再次表明自己住在D2棟，堅持不下樓，陷入兩難的原PO只能看著前方的規定公告，無奈表示「花錢就是大爺，大樓規定只是一張白紙，然後換來一個負評，無奈」。
貼文曝光後，許多網友留言抨擊「直接回報客服了」、「一般這種我都餐點隨便放，反正已經知道是奧客，多個負評不會痛」、「下樓拿個餐到底有多難」、「外送員常常這樣夾在中間，是來工作不是來被糟蹋的」、「好奇在家不出門，是怎麼知道很多外送員上來過」；貼文掀起熱議後，原PO也衷心表示「我2017年開始跑，已經跑了4萬趟，只是現在疫情很亂，大家將心比心，有些人跑外送也是兼職養小孩，不應該不重視住戶大樓等規定亂搞」。
此外，現在許多人得居家照護和隔離，會有叫外送食物和藥品的需求，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前則宣布，外送員和送藥人員可進入社區送藥、送餐，若社區規定外人不能進入，管理員就得負責送到隔離者門口，並將擬定罰則裁罰。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞
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