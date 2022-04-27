開著冷氣還是熱？內行狂推「1神物」必買：半夜直接冷醒
天氣逐漸變熱，不少人家中已打開冷氣降溫，不過就有名網友為了讓冷氣效果更好，買了循環扇回家使用，未料感受上卻比電風扇還不如，忍不住納悶問「這商品的意義是什麼？」貼文曝光後，不少網友看了秒點出循環扇有用的關鍵在於必須「放對位置」。
該名網友昨（26）日在PTT貼文，他以循「循環扇到底有什麼用」為題，表示日前買了一台循環扇，同時也開了冷氣，卻發現循環扇根本就是電風扇，甚至電扇吹出來的風還比較廣角，讓他十分困惑地問：「這商品的意義是什麼？」
貼文一出，不少網友也有同感，「朋友家看過他擺過一兩次，後來幾年下來再也沒有看過」、「很鳥，我家的是信用卡贈品，偶爾才會開」、「循環扇最令人不爽的是有夠難清」、「我也剛入手一台，挫咧淡」。
不過，多數網友都點出關鍵，「循環啊，搭冷氣好用」、「空間大可以幫助氣流循環，它是吹的遠不是吹的廣」、「加速冷氣循環或是把熱氣排出去很好用」、「循環扇是放在牆角讓房間空氣對流，拿來直吹買電扇就好」、「去年夏天用循環扇，半夜直接被冷醒」、「循環扇好像要放對地方才有用，要跟冷氣位置搭配」、「要放對位置才有用+1，這東西不是給你吹廣角的」、「我不能直吹風，循環扇超好用，無印每天開」、「循環扇好用呀，吹涼涼到現在還沒開過冷氣」。（編輯：賴禹妡）