拆牆驚見麥當勞薯條！他讚「還是脆的」 網驚：至少60年
要說到速食業，許多人都會聯想到麥當勞，尤其販售的薯條堪稱是大大小小民眾都熱愛的涮嘴美食。不過美國一名屋主日前裝修自家浴室時，意外發現牆壁裡藏著一包未吃完的麥當勞薯條，不僅保存良好，屋主還表示：「它仍然很脆呢！」
根據外媒報導，這名住在美國伊利諾州的男子羅伯（Rob）日前在裝修自家浴室，拆除掉牆上的衛生紙架時，發現洞裡有一舊抹布包著某樣東西，打開一看竟然是一包尚未吃完的麥當勞薯條。令人驚訝的是，薯條的紙袋模樣並非現在的款式，而是數十年前的商標，讓羅伯覺得很有趣，便拍下來上傳到網路。
照片一曝光後，有網友回覆：「作為一名前建築工人，你會對許多新房子裡藏著洋芋片袋、可樂瓶、快餐杯等感到驚奇」、「太棒了！大約22年前，我們在重做浴室和廚房時，用啤酒罐填滿了每個牆洞，很快就要拆掉這個地方了，迫不及待地想找到它們」、「可以列入金氏世界紀錄了」、「這100%是一個時空膠囊」、「可以肯定地說你家沒有老鼠」、「都市傳說麥當勞的薯條永遠不會變質，原來是真的」。
另外也有人從紙袋上的商標推測，這最早可追溯至1953年，另外也有人指出麥當勞曾經在1、20年前復刻過此款商標，不過羅伯家附近的麥當勞則是1959年開業，剛好也是羅伯家建成的同一年，因此也有不少人推估這包薯條應該有60多年的歷史。而羅伯也補充，「它仍然很脆也沒有異味」，周遭也毫無老鼠出現的痕跡。（編輯：陳珮瑜）