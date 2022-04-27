IG打「神秘咒語」見變化！網一試驚呆：沒騙人 真相曝光
IG（instagram）是許多人愛用的社交軟體之一，上頭有許多功能也受到用戶喜愛，不過一名網友發現，她在IG上和朋友聊天時，意外發現有「神秘咒語」能讓字體出現變化，對此感到十分新奇，貼文曝光後，立馬釣出達人解答：「結尾有道或路都會被判斷成路名，就會變藍的！」
該名網友24日在Dcard上發文，她以「發現IG咒語」為題，表示晚上在和朋友聊天時，發現在IG的小盒子聊天室打 「你難道不知道」，竟出現不同的藍色字體，讓她感到新奇直呼：「無意間發現IG神秘咒語，藍色字不能點選也沒有什麼特殊效果，跟平常的訊息一模一樣，有沒有人知道這是怎麼一回事，請知道的人幫忙解惑。」
貼文曝光後，網友們紛紛留言，「打東區東區也會變藍色！超酷的」、「有一些特定的字都會變藍色欸！但不知道原因」、「這好強XD坐等IG達人回答」、「之前跟朋友聊天還覺得很奇怪，想說是不是找到什麼特殊密語」、「還有家裡弄一弄、什麼弄一弄、狗狗弄一弄會變藍字，超酷」、「好神奇喔！發現新大陸了」。
也有達人出面解惑，「結尾有道或路都會被判斷成路名，就會變藍的」、「很多路名都可以，機場也是」、「只要以『路』或『道』結尾的字眼、句子，都會是藍色的唷，因為IG會試圖定位」、「跟地址有關的關鍵字就會跳藍字～藍字點下去會跳出開啟地圖」。（編輯：賴禹妡）