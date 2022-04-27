推特在台灣不受歡迎？用戶秒揭「暗黑」趨勢：必須偷偷來
近期特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），以440億美元（約新台幣1.28兆）成功收購社群媒體推特（twitter）。消息曝光隨即有台灣網友討論「為何推特在台灣不受歡迎？」貼文一出立刻有不少用戶揭露「暗黑」趨勢：都只能偷偷來。
有網友在論壇《PTT C_Chat》討論版上發文提到「台灣為啥沒什麼人用推特？明明推特隱私好很多，辦小帳也簡單，也不像臉書言論審查問題嚴重，為何就是在台灣流行不起來？」
貼文曝光後，立刻有不少網友回應「身邊沒人用就傳不開啊，跟通訊軟體一樣」、「台灣市場被FB佔先機了，臉書親友都還在用，跟LINE一樣」、「fb先進入台灣市場，多數人的現實好友圈都在fb，推特就變成特定喜好使用，不會特別告訴別人」、「雖然馬斯克反對箝制言論的做法 不過我不期待之後推特會變得更好就是」。
隨後也有不少用戶抱持不同見解「很多台灣人都是拿來追色色的東西，你都說隱私性高了，有用你根本也不知道」、「我在外面都不敢點開推特，用了也不會說好嗎？推特絕對不加認識的」、「很多好嗎，只是都默默地看」、「台灣推特用戶：ACG，色色，海外事物」、「我推特辦三個帳號，都看不同種類東西，超好用的好嗎」、「推特廣告數量比fb少很多，逛起來真的舒服多了」。（編輯：潘毅）