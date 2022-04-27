新人入職5天遭資遣！公司因「上廁所」開除他 網全嗆翻
員工離職的原因很多，有時是自己主動走人，有時是遭老闆開除，不過這樣的離職原因實在讓人很無法理解。就有一名網友入職5天遭到公司開除，公司列許7大項目，其中包含「生理因素」，網友看了之後全都搖頭了！
這名網友在《Dcard》以標題「尿尿太多被開除」發文，表示自己剛到一間新公司入職五天卻莫名遭到開除，原PO列舉了公司提出的原因，包含第1點「尿尿太多次」：公司到任何地方（包括廁所）都要刷門禁卡，公司顯示紀錄說原PO一天上2次廁所每次3分鐘頻率太高。第2點「抱怨公司」：指責原PO即使上班時間不會用Line聊天，但下班後會與家人朋友抱怨公司，因為公司在電腦安裝監控軟體，上班時登入Line訊息都會被公司看到，反而遭到公司拿出聊天紀錄指責不是。
第3點「104還沒關閉」，認為原PO一定還在找工作，因此對公司沒有向心力。第4點「愛計較沒把公司當家」，因為問了公司福利而遭認為太愛計較，另外還有「準時下班」、「不積極」、「不做筆記」等，一共列舉7大因素，雖然都遭原PO一一打臉反擊，但公司卻改口「說要開除我但也願意給我機會改善，前提是要扣薪水的10%」，離譜的理由讓原本想離職的原PO反而直接選擇離開，同時也透露：「沒想到公司先資遣我，也期望公司未來開除人的理由可以更好一點」。
貼文一曝光，立刻引起網友表示：「超扯，監控這個侵犯到隱私了吧，不知道能不能吿…一天才上2次廁所？我都上4次左右欸，太扯了叫上面的過來讓我統計一下他上幾次廁所，最好就不要有肚子痛的時候」、「什麼爛公司，廁所我都想上就上，還管制笑死」、「有的公司有螢幕監控沒錯，很久以前就有這種東西」、「看到新世界」、「多喝水、多尿尿才有健康的身體，員工的身體健康是公司永續經營的作法。因爲尿尿次數開除你的公司，可以看出這公司規模肯定不大，短視近利、沒有宏觀、也沒有企業永續發展的思維」。（編輯：陳珮瑜）