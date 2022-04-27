路上「標誌、立牌」速限不同？眾一看全愣：不會開車了
遵守交通規則是所有用路人都該保有的觀念，以免一時貪圖方便，就觸法傷及他人，其中人們常說的「10次車禍9次快」，就可得知馬路速限的重要性，不過卻有民眾行經某路段時，發現地上標示和路旁立牌速限不同，當下令他相當困惑，貼文也引發網友熱議。
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一些照片，圖中可見，開著車的他行經在道路上時，發現地上標示的速限為60公里，但路旁標誌牌上，速限竟然變為50公里，值得注意的是，整條路不只其中一路段有這樣的現象，這樣的情況讓原PO疑惑的發問「要看哪一個？」
貼文曝光後掀起網友熱烈討論，紛紛留言「是機車道和汽車道的差別嗎」、「應該是要看立牌，路面的來不及塗消」、「這什麼啦，整個不會開車了」、「沒看過這種的耶，遇到我應該直接開55，取中間值」，也有人開玩笑回應「柏油路速限60、走草地50」。
此外，有不少網友則認為，遇到地上標示和路旁標誌速限不同，更應該要注意的是有無測速照相機，「攝影機放地上時就是60，如果是固定桿就50」、「看有沒有測速照相」、「要看有沒有相機啦」、「看數字小的，有可能有移動式測速」。
根據我國「道路交通法」規定，汽車駕駛人，行車速度超過規定之最高時速，或低於規定之最低時速，處新臺幣1200元以上，2400元以下罰鍰，且針對不同超速級距、車種，有不同對應的罰鍰，提醒民眾上路時應多注意速限，避免觸法。（編輯：張志浩）