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財運超旺Top5！O血型加「這生肖」：本週財源有大突破

▲日本一網站以血型與生肖分析，選出本週財運最好的五種組合。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲日本一網站以血型與生肖分析，選出本週財運最好的五種組合。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-27 12:13:25

大多數的人每天辛苦工作賺錢，就是想讓生活過得更好，憑藉自己的努力或是機運，讓自己過上夢想的生活，其中自身的財運就很重要。日本網站《ananweb》就告訴你，最近哪種血型加生肖，會是本週財運最好的組合，快點一起來看看吧！

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第5名：血型A+屬猴

不用擔心錢的問題。這個組合在遇見財務困難時，正好都會出現願意幫助的貴人，而且對方是真心誠意地幫忙，並非別有用心，如果遇見問題時，不妨就直接接受，日後再找合適的方式回報即可。

第4名：血型AB+屬雞

你本來就有良好正確的金錢觀念。既然你對用錢的方面有正確知識，不妨嘗試各種挑戰，例如舉辦一些募資類的活動發展第二專長，除了賺錢也能累積人脈以及經驗，對你在未來工作上會有所幫助。

▲血型AB+屬雞的人善用正確的投資理財觀念，也可以發展其他專長，賺錢的同時也能累積人脈。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲血型AB+屬雞的人善用正確的投資理財觀念，也可以發展其他專長，賺錢的同時也能累積人脈。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
第3名：血型B+屬牛

喜歡投入興趣的你，只要繼續堅持下去，很有可能會變成實際的利益回報。你不妨大方地在網路上公開自己的作品，或許會有意料之外的結果，另外如果有大筆金錢或是財務規劃，建議選在週五或是週六最為適合。

第2名：血型AB+屬羊

與金錢方面的好消息即將到來，或許是個可輕鬆賺錢的好機會，也可能是不錯的投資，關鍵在於你是否有精準的判斷力能確實把握住。另外你也可以多多閱讀理財相關書籍與文章，會對你更有幫助。

第1名：血型O+屬虎

這週的你有突破的跡象。雖然你財運不錯，不過還能更積極一點，像是從事副業或是買買彩券試手氣，都是可以嘗試的方法。只要你能更邁進一步找到突破口，財運亨通對你來說就不將只是夢想而已。（編輯：陳珮瑜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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