財運超旺Top5！O血型加「這生肖」：本週財源有大突破

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不用擔心錢的問題。這個組合在遇見財務困難時，正好都會出現願意幫助的貴人，而且對方是真心誠意地幫忙，並非別有用心，如果遇見問題時，不妨就直接接受，日後再找合適的方式回報即可。
第4名：血型AB+屬雞
你本來就有良好正確的金錢觀念。既然你對用錢的方面有正確知識，不妨嘗試各種挑戰，例如舉辦一些募資類的活動發展第二專長，除了賺錢也能累積人脈以及經驗，對你在未來工作上會有所幫助。
第3名：血型B+屬牛
喜歡投入興趣的你，只要繼續堅持下去，很有可能會變成實際的利益回報。你不妨大方地在網路上公開自己的作品，或許會有意料之外的結果，另外如果有大筆金錢或是財務規劃，建議選在週五或是週六最為適合。
第2名：血型AB+屬羊
與金錢方面的好消息即將到來，或許是個可輕鬆賺錢的好機會，也可能是不錯的投資，關鍵在於你是否有精準的判斷力能確實把握住。另外你也可以多多閱讀理財相關書籍與文章，會對你更有幫助。
第1名：血型O+屬虎
這週的你有突破的跡象。雖然你財運不錯，不過還能更積極一點，像是從事副業或是買買彩券試手氣，都是可以嘗試的方法。只要你能更邁進一步找到突破口，財運亨通對你來說就不將只是夢想而已。（編輯：陳珮瑜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。