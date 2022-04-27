皮蛋豆腐一招入魂！老饕秀「超狂吃法」 全場震撼：太猛
皮蛋豆腐既美味又清涼，相當適合在熱天享用，不過每個人的吃法不盡相同，就有一名網友分享自己的吃法，竟是將豆腐整盒捏碎後，和碎皮蛋攪在一塊，雖然有網友出面力挺這個做法，但大多數人看了成品照都直搖頭喊：「我很愛吃皮蛋豆腐，但這樣的我寧可不吃！」
該名網友在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，他在文中提到「吃皮蛋豆腐最快的方式」，並於影片中用單手將盒裝豆腐隔著包裝用力捏爛，接著倒出來和碎皮蛋攪在同一碗，呈現糊狀的皮蛋豆腐。
影片一出，不少網友大讚，「試試看，皮蛋、豆腐、蔥花、鹹花生，滋味膏拌勻後冰起來吃吃看，皮蛋豆腐腦」、「少放鹹花生跟蔥花」、「這樣真的阿娘喂超好吃」、「這樣很好吃，尤其拌飯」、「我支持這樣做，哈哈」、「加點香油、醬油、香菜這樣配飯最美味」、「我吃過最好吃的也是這種爛爛的」。
不過，大多數人都皺眉直言，「好像嘔吐物一點食慾都沒有了」、「攪爛吃超好吃，可是你豆腐裡面的水要先倒掉啊」、「到底是什麼邪教啦？幹嘛要捏碎」、「弄成這樣連吃都不想吃了」、「這樣爛爛的真的不行」、「我很愛吃皮蛋豆腐，但這樣的我寧可不吃」、「弄碎吃是王道沒錯，但這樣太碎了很噁心」、「皮蛋豆腐我也是拌派，但我的豆腐拌完一定要盡可能保持丁塊狀」。（編輯：賴禹妡）