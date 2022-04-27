「越南料理」在台灣很夯？他愣：沒人吃啊 網抖關鍵打臉
隨著時間長期堆疊，台灣飲食除了有本土傳統元素外，也融合了世界各國的文化，對此有網友透過自身觀察發現，近年國內越來越多主打「越式料理」的店家，但台灣人對其接受度好像一直沒有其他菜式高，好奇原因為何？貼文吸引許多人在留言區反駁「我很常看到爆滿人潮」、「生意明明就超好」。
原PO在PTT發文提到，台灣越南料理店蠻多的，但走精緻路線的少之又少，平常好像也少聽說「走吧！我們今天聚餐去吃越南菜」這種對話在台灣人之間發生，對此他分析「台灣其他東亞料理，無論中日韓和泰國菜都有各自愛好者，從平價都精緻的選擇都很多，尤其有不少相似菜系的泰國更是大宗」。
原PO接著說道「平平都是很多酸甜系，甚至越菜更接近中式、雲南菜系，且越式料理常見的河粉、米線、春捲也不算台灣人不會去吃的主食，但為什麼台灣人對越南料理的接受度，一直沒有其他菜式高呢？」
貼文引發熱議，許多網友不認同原PO看法，「越南菜的味道層次，真的贏過很多台灣菜」、「會開這麼多店表示滿多人喜歡吃啊」、「越南料理味道夠、份量大，台灣人蠻愛的啊」、「有些料理真的讚，還很適合夏天吃」、「越南餐廳在傳統市場附近很多耶」、「我身邊的人還蠻多喜歡吃的」、「雖然不是朋友聚餐的最佳選擇，但我也很常吃」、「光是河粉就賣翻了」。
不過，針對原PO提及，台灣越南料理店很少走精緻路線，許多網友也贊同並說道「不容易發展成精緻高價路線，因為大家直觀認為越式料理的價位就比較低」、「越南小吃店有些生意很好，但是比較高級的餐廳幾乎都做不起來，大概是在大家心中定位，就是中午吃的那種」、「大家心裡覺得不值這價錢，市場就做不上高價啊」。（編輯：張志浩）