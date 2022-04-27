文組被歧視？她遭科技業男友狂酸「薪水少」崩潰：是真的
台灣學生在讀高中時，會分成文組和理組，到了大學科系間的區別更是明顯，而近年，許多文組生看見理組的人在高科技產業拿高薪，常會感嘆自己「選錯科系」，甚至害怕受到歧視，近日一名文組的女網友也分享，男友是年薪數百萬的科技業員工，但相處時間加長後，男方竟然不斷嫌棄文組沒貢獻、薪水少，令她相當心寒。
原PO在Dcard發文提到，「我交了一個科技業男友，年薪好幾百萬，是我努力好幾輩子也到不了的境界，不過最近令我越來越心寒的是，他會嘲諷文組，說文組沒有貢獻、薪水少、是給像我這樣沒經濟壓力的女生讀的…也會對我目前的正當職業（櫃檯行政）指指點點，說其他人都比我賺，我應該要怎樣怎樣才OK，甚至要畢業多年的我試試看重考電資」。
面對男友種種歧視言論，原PO心寒的撂下狠話，強調自己「不會用到他任何一丁點的錢，也不會結婚拖累人家，害他養不起小孩」，並提出「要不要繼續在一起隨便」，男方聽到則又哀求不要分手，兩人相處的模式，也令原PO想起好姐妹曾提醒「小心工程師歧視文組」，無奈感慨「果然是真的呀」。
貼文一出引發熱議，網友紛紛留言「跟妳在一起又不選擇支持，甚至還會說出這種話，就是不優，就算真的覺得文組不好，自己的女朋友應該都會偏心一下吧」、「前男友跟妳男友一樣，剛開始各種誇我，後來也是看不起我的專業和薪水」、「等他自己出去創業，才會知道要尊重文組的人」；此外，也有理組的人留言抱屈「不是每個人都這樣」、「他自己的問題吧，我身旁完全沒歧視的」、「我不會啊，有時候還會羨慕人家會我不擅長的東西」。（編輯：張志浩）