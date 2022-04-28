NOW早報／快篩實名制今天上路！「購買8大重點」一次看懂

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指揮中心表示，家用快篩試劑實名制實施重點如下：
一、販售模式：依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式。
二、販售地點：全國4,909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所。
三、販售對象：持有健保卡/居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買。
四、購買份數：每輪每身分證字號僅能購買1次(可代購)，另視情況公布下一輪日期。1份5劑，每劑100元。
五、販售價格：1人1份5劑，共500元(醫材原則售出，概不退換)。
六、分流機制：比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。
七、販售份數：至少5,000萬劑，1,000萬份(人次)。
八、販售資訊查詢：健保署、食藥署、藥師公會官網。
另口罩實名制1.0從2020年2月6日實施，歷時2年多，將於4月30日完成第一階段的任務(多數藥局轉為販售快篩試劑實名制)，5月1日起欲購買口罩實名制的民眾請至145家藥局購買（藥局名單可至食藥署官網查詢）。
今日天氣／東北風白天起減弱！中南部溫度飆34度
中央氣象局今（28）日表示，今天清晨仍受到東北風影響，基隆北海岸有局部降雨的機率，不過白天起東北風減弱，水氣亦減少，僅東半部地區有零星短暫雨，整個西半部多為晴到多雲的天氣；溫度方面，今天各地清晨低溫約23、24度，南部會再更高一些。白天各地感受偏熱，北部及東半部高溫預估為28至30度，中南部可以來到32至34度。
實聯制「簡訊、紙本」全退場！陳時中揭原因：沒實質效果
中央流行疫情指揮中心（27）日表示，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，宣布取消簡訊實聯制，且鼓勵民眾下載及使用「臺灣社交距離APP」。對此，指揮官陳時中也說明原因，且表示紙本實聯制也一併退場。
指揮中心指出，因應疫情發展及防疫新階段之措施調整，即日起取消實聯制措施，簡訊發送將自今(28)日零時起退場。指揮官陳時中表示，「因為取消了相對的疫調，那留著實聯制只是讓大家更不方便，已經沒有辦法帶來實質的效果，所以我們就從即日起取消簡訊實聯制。」
至於紙本實聯制是否延續使用？陳時中解釋，目前整體防疫是「大數染疫」的情況下，未來將不會再做個案去管理，「所以足跡上面我們不會再要求紙本的填寫」，且強調「現在是做一個大數的管理」。關於社交距離APP，陳時中解釋，這兩天APP將會重新改版完成，民眾只須下載安裝並開啟藍牙，即可記錄相關疫情資料，而APP改版後新增提醒功能，將會列出幾月幾號與確診者接觸，最後一頁是7個接觸者須知，讓民眾收到提醒能夠知曉後續如何行動。
陳時中說，社交距離APP改版後將以教育宣導與互相提醒功能為主，資料皆不會傳至指揮中心，「越多人用大家也比較安心」。目前社交距離APP已有822萬人下載，距離目標1600萬人次還有一段距離。指揮中心強調，鼓勵民眾下載及使用「臺灣社交距離APP」，該APP在廣泛使用下才能發揮最大成效，使用者只須下載安裝並開啟藍牙，APP即可記錄相關資料。民眾進入場域時僅需出示APP畫面，提供更便利之自主防疫方式。尚未安裝之民眾可至App Store及Google Play雙平臺下載使用。
福原愛爆又說謊！控「男友前妻遭警方處分」是假的
福原愛去年與江宏傑離婚後，隨即扶正橫濱男，但卻遭男方前妻爆料是婚外情，如今事件又有新發展，有人爆料福原愛一直在說謊，就連指控男友前妻被警方處分也是子虛烏有。
橫濱男的前妻曾向日媒《週刊文春》揭露福原愛是介入婚姻的「小三」，手頭還握有福原愛寫給橫濱男的4封情書，因此要求福原愛更正與橫濱男的交往時間，沒想到福原愛卻提出了交換，要求改口費，甚至反而向警方指控被對方恐嚇勒索。
據《週刊女性》報導，知情人士透露福原愛不止在與橫濱男交往的時間點上說謊，對《週刊文春》也謊話連篇，福原愛曾表示遭男友前妻勒索後，向警方報案，對方受到警告處分，但事實卻是負責該案的警方提到，有請橫濱男前妻到案說明，可是因為福原愛沒有提出申訴，所以沒有對橫濱男前妻做任何處分。
TWICE無罩表演1成員確診！子瑜陷危險 疲憊回家影片曝光
南韓女團TWICE本月23至25日在東京巨蛋連開3場演唱會，26日成員陸續返韓，但未見成員Sana，經紀公司「JYP娛樂」對此表示，Sana在日本機場做PCR檢測結果為陽性，於當地隔離中。
TWICE日前一連3天在東京開唱，台上全程無罩演出，一結束9位成員返韓在機場做PCR檢測時，除了Sana陽性，其他成員定延、志效、彩瑛、Mina、 子瑜、 Momo、多賢、娜璉全數陰性；雖然大家身體健康，但根據韓媒報導的影片中，成員疲憊神情依稀可見。
「JYP娛樂」解釋，Sana 4月16日抵達日本時，一直到解除隔離的20日共做了2次PCR，結果皆為陰性，在日本期間，9位成員落實防疫每天快篩，3場演唱會期間也都是陰性結果，而Sana已打完3劑疫苗，目前遵守當地政府政策隔離中。
台灣「骨灰級網站」不敗25年！全場點開痛哭：還天天更新
不少7、8年級生回憶起青春歲月，總是會開始默默懷念童年過往。對此，就有網友點出台灣「骨灰級網站」至今仍存活25不敗，震驚表示「這是不是很扯？」隨即釣出過來人們不禁懷念直喊「而且還是天天更新！」
原PO於PTT八卦板上發文，指出最近突然點開童年網站「史萊姆的第一個家」，這一點開便讓他相當震驚，表示「本來想問大家懷念的網站，像是以前電腦課會點來看，但現在已經不在的那種，結果發現哇Ｘ，史萊姆的第一個家還在，已經25年了！」因而嚇壞詢問「這是不是很扯，有卦嗎？」
貼文曝光後，瞬間讓不少7、8年級生喚回童年記憶，懷念直呼「而且還繼續在更新才屌吧」、「他根本不需要第二個家，不知道當初取名時算不算過度擔心」、「元老站長應該會當阿公了吧」、「而且還是天天更新」、「痛哭流涕+1」。
據了解，台灣知名網站「史萊姆的第一個家」（slime's first homepage）創立於1997年，其中「好玩遊戲區」更提供不少單機遊戲如「紫色恐怖」、「小朋友下樓梯」等，陪伴不少7、8年級生度過童年。讓網友們最意外的是，小時候常用的網站如無名小站等都已經走入歷史，但直至今（28）日，「史萊姆的第一個家」仍繼續於公告處不斷更新資訊，不免讓人感到十分懷念。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。