勾惡認了「真實身分」！爆遭出賣設局 倒數7天見連千毅
YouTube頻道「勾起你心中的惡」經常踢爆時事陰謀論影片走紅，往往提出多項證據、實測來揭露那些檯面上不可見人的黑料，近期爆料連千毅利用NFT詐騙，氣得連千毅提告反擊，並且公開邀約見面談話，更爆料一直沒有拋頭露面的勾惡本名叫做「陳昱瑋」，掀起討論。對此，勾惡本人在27日晚間發出最新影片解答，並且承諾到時候一定會準時赴約。
日前勾惡發布影片踢爆，有許多網紅、藝人利用發行NFT來詐騙，割完韭菜之後就逃跑，更找來購買連千毅NFT的消費者上鏡，爆出花了大筆金錢購買連千毅NFT後，卻換不到他在影片內所講的名車、名錶，NFT更是賣不掉，種種指控讓連千毅相當不滿，嗆聲勾惡造謠，不僅讓連千毅提告，也起底勾惡本人的身分就是「陳昱瑋」，更公開邀約他於5月5日在桃園體育場見面對質。
對此，勾惡27日發布最新影片解釋，認了自己就是「陳昱瑋」本人，他透露，這次的事件自己是被出賣了，因為有人介入事件中且玩雙面手法，想要兩邊都拿到好處；對於網友瘋傳他背後老闆是某傳媒公司的前任董事長，勾惡表示「這完全是假消息」。
至於自己的真實身分，勾惡提到「自己經歷過影片中敘述的每一種人，無論好或不好的，全部我都做過，我接受任何批評，因為陳昱瑋可以是個人渣敗類…可以是一個為了錢出賣靈魂的廢物，但勾惡不行」，勾惡說「過去其實沒有什麼好討論的，但大家要知道，勾惡跟陳昱瑋是不同角色，沒有人可以代表勾惡，勾惡就是勾惡，陳昱瑋就是陳昱瑋，兩邊的事情各自處理，希望大眾不要將兩者混為一談」。
勾惡也提到「自己的影片從來沒有造假，過去也沒有任何違法紀錄，目前已經委託律師處理，日後將針對不實指控及謠言追訴法律責任，若頻道有涉及人身攻擊的影片，也會將其下架」最後他承諾，一定會準時赴約見面連千毅，細項會再擇日公告。（編輯：張嘉哲）