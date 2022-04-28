鳳梨深夜轟爆連千毅！辣模爆「案外案」 直播內幕全抖出
知名直播主連千毅發行NFT之後，遭到YouTube頻道「勾起你心中的惡」踢爆利用NFT詐騙，連千毅對此不爽，不僅提告勾惡幫主本人，也邀約5月5日來個正面對決。對此，網紅鳳梨（吳泓逸）27日看不下去，深夜直播大罵連千毅，結果事件意外爆出「案外案」，又掀起一波討論。
回顧整起事件，日前勾惡先是發布影片踢爆，有許多網紅、藝人利用發行NFT來詐騙，割完韭菜之後就逃跑，更找來購買連千毅NFT的消費者上鏡，爆出花了大筆金錢購買連千毅NFT後，卻換不到他在影片內所講的名車、名錶，NFT更是賣不掉；種種指控讓連千毅相當不滿，嗆聲勾惡造謠，不僅讓連千毅提告，也起底勾惡本人的身分就是「陳昱瑋」，更公開邀約他於5月5日在桃園體育場見面對質。
對此，同為網紅的鳳梨看不下去，27日深夜開直播嗆聲連千毅「勾惡有找你的麻煩嗎？他有特別去誣賴栽贓你嗎？人家沒有嘛！今天是這些受害者跟他投訴，如果他今天講的有一句話不是事實、違背良心，你明明沒有這樣做他偏偏誣賴你，那就算了，X你娘就沒有嘛！」整場直播吸引超過6.4萬人觀看，討論度相當高。
而就在網友認真聽鳳梨開嗆之時，辣模、網紅服務商負責人劉子瑜突然在鳳梨直播中爆料「我這的主播到他那直播，他很小氣一場才給3000。我說，哥你怎麼變那麼小氣，後面沒有女生要上了，給太少」、「他沒辦法好好做，他很愛炒新聞、炒流量，對他來說流量最重要」意外被觀眾抓包有案外案。
網友將其截圖放至臉書社團「爆廢公社公開版」不解提問「請問Show girl的行情大概多少啊？三千是真的很少喔？」結果引起不少討論指出「3000是真的少啊.....」、「如果是很資深的SG，3000是真的很少…2000至3000價是給新人SG」、「看什麼等級，會主持的通常更高價」、「這真的是新人價碼啊....」沒想到連千毅因為與勾惡的紛爭，又被爆出案外案，意外掀起另一波話題。（編輯：張嘉哲）