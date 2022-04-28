印度神童預言又中！新片「再點名台灣」 危機從今天開始
印度神童阿南德因為時常預言國際情勢，包括經濟、疫情等等面相，許多時候都精準預測成功，在國際聲名大噪。近日，阿南德又發布最新影片，點出今（28）日為關鍵的日子，不僅再度點名台灣與大陸疫情將在此時會攀到高峰，也透露全球將會出現三大危機，而儘管全球狀況將在5月慢慢好轉，但仍得提防9大危機。
阿南德日前在最新影片中提到，由於土星會在28日這天，從現在位於的魔羯座移動至水瓶座，因此將對全世界的未來局勢帶來重要影響，屆時全球可能會出現「能源危機」、「地緣政治危機」，且「加密貨幣也會在1年內泡沫化」，其中最關鍵的危機就是「地緣政治」，像是大陸與台灣、印度、日本、韓國等亞洲國家的關係恐出現變化，俄烏戰爭的現況也會引起全新的冷戰時代。
除此之外，阿南德也提到大陸與台灣的疫情到五月之前會繼續攀上高峰，而的確近日台灣本土疫情延燒，昨日記者會上，中央疫情指揮中心指揮中陳時中就透露「28日本土確診人數就會破萬例」，可能再度創下疫情以來，本土首次單日新增破萬人的狀況，時機點正好落在阿南德所稱的28日關鍵日上，詭異巧合又掀起一波台灣網友熱議。
不過，阿南德也提到，5月開始「卡拉薩帕瑜珈」（時間之蛇）將被打破，全世界局勢將慢慢好轉，一切都將重回正軌，只是「餘威」仍在，提醒人們要特別注意9件事，包括「全球能源型態將出現重大變化」、「石油價格不會馬上降溫」、「28日全球能源恐陷危機」、「全球能源危機將持續1.5年」、「再生能源行業起飛」、「地緣政治重大危機」、「大陸對全球局勢的影響力」、「NFT加密貨幣泡沫化」、「黃金價格走高」等問題。（編輯：張嘉哲）
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