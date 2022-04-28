萊爾富「招牌秘密」曝光！他路過長知識 全家、7-11秒輸
台灣超商密度相當高，因為24小時營業加上生活用品、食品應有盡有，成為民眾日常生活中不可或缺的店家，而以台灣來說，四大超商分別為全家、7-11、萊爾富以及OK，每間都有其不同特色來吸引客人。近日，就有網友發現萊爾富的招牌暗藏秘密，路過時好奇多看了好幾眼，沒想到貼文釣出真相，引發廣大迴響。
原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「真的是有夠可愛的分店名」只見貼出的照片，原PO晚上路過一間萊爾富分店時，發現店名有些詭異，寫著「楊梅吐氣店」，雖然桃園有楊梅區沒錯，但該店取名諧音成語「揚眉吐氣」讓不少路人路過都感到相當新鮮。
貼文一出，不少網友紛紛回應「不只這間喔！萊爾富的店名很多很狂」、「牡丹花開店，在屏東縣牡丹鄉」、「我家這邊是中和霸氣店喔XD」、「逛過龍潭虎穴店，萊爾富真的超鬧的XD」、「只能說在招牌這塊，全家跟7-11是秒輸創意XD之前去過竹南可愛店，真的快笑死」、「原來店名可以自己取.....長知識了」、「我公司附近有一間初戀店，超特別的」、「我家附近的萊爾富叫做大溪豆干店」。
而《NOWnews》記者實際在Google搜尋萊爾富分店特殊名稱，發現還真有其事，許多萊爾富的門市店名相比7-11、全家來看活潑許多，例如「梧棲美女店」、「清水米糕店」、「永康真愛店」、「大溪豆干店」、「三重初戀店」、「大安學霸店」等等，讓不少網友笑道「萊爾富的招牌真的被玩壞」、「這真的很有創意，看看店員是不是真的美女XD」。（編輯：張嘉哲）