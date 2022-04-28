路易莎只喝咖啡？「低調神物」老饕一吃驚為天人：秒愛上
台灣連鎖咖啡廳市場競爭激烈，其中最廣為人知的就屬星巴克、85度C、Cama和路易莎了；對此，就有一名網友分享自己到路易莎點了一份「起司口袋餅」，一吃驚為天人，大讚「超幸福」，貼文一出，掀起熱議。
該名網友在社群平台《Dcard》以「Louisa 路易莎起司口袋餅還不錯吃呢！」為題發文，表示最近好愛路易莎，貝果系列也很愛，打算把全系列的貝果口味都吃過一輪，目前輕食吃過明太子／墨西哥香辣貝果、墨西哥豬熱壓吐司、口袋餅，也喝過生椰拿鐵、一般拿鐵和檸檬綠茶。
原PO接著分享心得，「只能說墨西哥豬算是大踩雷，其他都穩穩的，可以吃」，另外，他也分享，最近才吃的「起司口袋餅」，「真的是有點愛上了，歐姆蛋加濃郁的起司，有點幸福，過幾天還要來喝大眾好評的雪點小農鮮奶茶跟我最愛的抹茶鮮奶茶，需要各位推薦去路易莎都吃／喝什麼～」？
貼文一出，掀起熱議，「肉醬的也好吃～」、「朋友最近也有推薦我口袋歐姆蛋，聽說很好吃」、「墨西哥香辣貝果我覺得很好吃～都一次點兩顆」、「我覺得口袋餅是吃心靈上滿足的，有吃到就好，不用吃飽」、「這個很好吃」、「推牛肉貝果」。
但也有網友表示，「好吃但我吃不飽」、「小小的有點太貴，唯一愛鮪魚玉米磚壓」、「每次都很愛點，但真的吃不飽」、「同意嗚嗚，真的好像塞牙縫」、「我大概要吃5個才會飽」。（編輯：郭佩蓉）