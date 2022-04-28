雨傘該丟垃圾車還是回收？內行人曝「正解」：很多人不知
倒垃圾是家家戶戶必做的生活日常之一，尤其在清運時間來臨時，街上都可見許多民眾提著大包小包分類好的垃圾準備丟棄。不過就有一位民眾因為不知道雨傘該丟垃圾車還是回收車而苦惱，貼文一出立刻引起討論。
原PO在《爆廢公社公開版》發文，表示幾天前倒垃圾時，看到一位民眾將雨傘丟回收車，卻遭工作人員丟回去喊：「雨傘丟垃圾車啦！」等到過幾天原PO自己要丟棄雨傘時，問了左鄰右舍卻沒人知道到底該丟哪一車？這時原PO想起過去曾經丟棄壞掉燈管的經驗，清潔人員一下說丟回收車，一下說丟垃圾車，被兩邊推來推去搞得原PO相當緊張。而這次丟雨傘時，又讓原PO想起丟燈管的回憶，雖然原PO先詢問隨車人員表示可以丟垃圾車而鬆了一口氣，不過也好奇到底正確的丟法是什麼？
貼文一曝光，立刻有許多網友留言：「燈管我們這邊是叫我打破包起來丟垃圾車，雨傘我是直接丟垃圾車」、「每個縣市的回收標準真的不一樣，我也曾經被拒收過」、「我遇過要丟保麗龍的，我問開垃圾車的司機，保麗龍是丟垃圾車嗎？他回我是要丟回收車。等下次回收車來了，我拿著保麗龍問開回收車的司機，請問保麗龍是丟回收車嗎？司機回我是丟垃圾車喔！」、「還好巷口有回收阿伯，我都給阿伯」。
另外有許多內行人表示：「把傘面拆掉丟垃圾，骨架可以回收！」、「傘布=垃圾 傘骨=回收」、「雨傘塑膠布是垃圾，骨架看材質，鐵可以回收」、「雨傘把傘面塑膠布剪下丟垃圾車，骨架丟回收車，燈管完整丟回收車，燈管裂碎報紙包起丟垃圾車」。而根據《新北市政府環境保護局》表示：「雨傘之金屬部分可回收，傘布則不可回收，可自行先分類或交給清潔隊處理」。（編輯：陳珮瑜）