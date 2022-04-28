北部拉麵「一碗50」！眾見用料狂讚CP值：老闆不想賺錢嗎
拉麵是不少人熱愛的食物，無論是正餐或宵夜，吃下一碗總能大飽口福，但隨著物價上漲，各式餐點的價格也讓許多人大喊吃不消，不過有網友近日卻分享，他在新莊路過一家拉麵店，一碗售價竟然只要50元，走進店內嚐鮮後，意外發現拉麵實體材料相當豐富，而且不錯吃，貼文引起熱議。
原PO在PTT發文表示，某天剛好出門辦事，無意間繞到一家賣拉麵的店，售價每碗都50元，於是抱著好玩的心態吃吃看，用餐完後他說道「沒想到蠻好吃的 ，雖然是台式拉麵，但這價格應該在新莊絕無第二吧？」並附上拉麵照片，可見配料中，肉片、魚板、玉米、滷蛋與蔬菜都在其內。
貼文一出，網友紛紛留言「佛心價」、「這價錢，應該是沒租金壓力」、「扯，還有肉」、「很佛了！外面這70以上不意外吧」、「這樣50很便宜欸」、「50這樣沒什麼好嫌的」、「跪求實際地點啊」、「看圖片還行欸，當台式麵吃，50蠻賺的」、「這在南部都不只60元，老闆不想賺錢？」
不過，也有網友認為「這就鍋燒意麵啊」、「這湯頭是粉泡的吧」、「陽春麵加魚板玉米」、「魚板看起來不好吃，拿掉會更好」、「就是鍋燒意麵，就算50算便宜，也不會想吃」。（編輯：張志浩）