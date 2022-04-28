為何西門町突跌落神壇？眾人點破「致命敗筆」：早就發現

台北西門町一直以來都是不少觀光客以及當地民眾週末逛街的好去處，不過，你是否發現，近幾年來，西門町沒落不少，仔細逛過一圈發現，過往的繁榮不再。近日，就有網友討論「西門町是不是現在已經蠻慘的？」貼文引發廣大迴響，不少網友指出其「致命關鍵」，更被指稱會成為「下一個東區」，引發熱議。
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貼文一出，網友紛紛回應「倒就倒了啦，那邊房東都沒在怕了」、「是真的店少超多啊，房租這麼貴誰要租啊＝＝」、「本來人就越來越普通，疫情前靠觀光客拉起來的，現在幾年疫情又這樣就撐不住」、「租金太高，去年疫情後就倒一堆了，蠻正常的」、「疫情+高房租，客人不來，繼續開店是嫌賺太多？」、「空著不租對房東也沒差，房東真的沒有在擔心的」、「西門町從去年就很慘了，那邊前幾年靠觀光撐起來的，一整年都沒這些客源當然下去了」、「去年疫情結束，再去逛的時候就發現很多店都退出了，真的撐不住」。
事實上，近幾年台北有許多商圈接連沒落，包括台北士林夜市、東區商圈以及西門町，像是士林夜市到了2021年商圈空置率暴增到28.3%；台北東區商圈空置率從5年前的6.93%上升至17.8%；就連近幾年轉型有成的西門町商圈，也因為疫情影響，加上房租昂貴，不少店家都退出商圈，商圈空置率也直線上升，從五年前1.56%上升到至今14.97%，顯然商圈繁榮光景想要再現，如何在其中取得平衡並發展，還有待商討。（編輯：張嘉哲）