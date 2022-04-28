台灣東部誰能當一哥？旅客秒推「最強區域」：機能有差距
近幾年受到全球疫情影響，許多台灣民眾也將旅遊目標轉往國內，而東部縣市的無敵海景與清新環境也成為最大誘因。就有網友好奇問「東部一哥究竟是誰？」經過鄉民熱議後，「最強區域」也曝光了。
原PO在論壇PTT上發文提到「台灣東部的一哥究竟是誰？查過資料發現花蓮市跟台東市人口大概都10萬人，那到底誰才稱得上是最繁華的東部一哥呢？」
貼文曝光後立刻有不少曾前往東部觀光的網友提出見解「台東發展潛力個人認為比花蓮高，現階段是花蓮強」、「花蓮絕對比較熱鬧，花蓮吉安新城就20萬人了」、「花蓮熱鬧的地方不是在火車站，看附近不準」、「個人認為臺東市，規模大花蓮市太多了」、「花蓮就金三角以及人很多的東大門」、「台東市面積比花蓮市大好幾倍～地廣人稀」、「花蓮觀光機能好，但台東的景點也不少，金針山、伯朗大道、鹿野神社、琵琶湖、灌籃高手平交道、太麻里車站，還能搭熱氣球」。
而最終受到多數鄉民公認的東部一哥就是「花蓮市」，原因如下「花蓮啊，有國際機場跟郵輪停靠呢」、「宜蘭算北部了，現在東部一哥應該是花蓮市無誤」、「花蓮市區絕對比台東市區熱鬧太多」、「花蓮的機能也比台東好一些」。（編輯：潘毅）