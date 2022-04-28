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台灣東部誰能當一哥？旅客秒推「最強區域」：機能有差距

▲受到全球疫情影響，許多台灣民眾也將旅遊目標轉往國內，而東部縣市的無敵海景與清新環境也成為最大誘因。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲受到全球疫情影響，許多台灣民眾也將旅遊目標轉往國內，而東部縣市的無敵海景與清新環境也成為最大誘因。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-28 11:24:06

近幾年受到全球疫情影響，許多台灣民眾也將旅遊目標轉往國內，而東部縣市的無敵海景與清新環境也成為最大誘因。就有網友好奇問「東部一哥究竟是誰？」經過鄉民熱議後，「最強區域」也曝光了。

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原PO在論壇PTT上發文提到「台灣東部的一哥究竟是誰？查過資料發現花蓮市跟台東市人口大概都10萬人，那到底誰才稱得上是最繁華的東部一哥呢？」

▲花蓮市區華廈交易占比，有越來越增加的趨勢。（圖／NOWnews資料照片）
▲花蓮市區生活機能被不少旅客認為相當不錯。（圖／NOWnews資料照片）
貼文曝光後立刻有不少曾前往東部觀光的網友提出見解「台東發展潛力個人認為比花蓮高，現階段是花蓮強」、「花蓮絕對比較熱鬧，花蓮吉安新城就20萬人了」、「花蓮熱鬧的地方不是在火車站，看附近不準」、「個人認為臺東市，規模大花蓮市太多了」、「花蓮就金三角以及人很多的東大門」、「台東市面積比花蓮市大好幾倍～地廣人稀」、「花蓮觀光機能好，但台東的景點也不少，金針山、伯朗大道、鹿野神社、琵琶湖、灌籃高手平交道、太麻里車站，還能搭熱氣球」。

▲春節期間，交通部觀光局及各國家風景區管理處業針對轄管觀光遊樂地區強化防疫措施，除實施實聯制外，也加強環境清潔消毒頻率。圖為三仙台-八拱跨海步橋（圖／東部海岸國家風景區）
▲另也有部分網友認為台東觀光景點數量樂勝。圖為三仙台-八拱跨海步橋。（圖／東部海岸國家風景區）
而最終受到多數鄉民公認的東部一哥就是「花蓮市」，原因如下「花蓮啊，有國際機場跟郵輪停靠呢」、「宜蘭算北部了，現在東部一哥應該是花蓮市無誤」、「花蓮市區絕對比台東市區熱鬧太多」、「花蓮的機能也比台東好一些」。（編輯：潘毅）

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