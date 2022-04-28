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快篩試劑開賣秒殺！LINE「一鍵」秒查藥局庫存　神攻略曝

▲家用快篩實名制今（28）日正式上路，各健保特約藥局早上9點開賣，一大早就有民眾排隊在藥局門口等待購買。（圖／民眾提供）
▲家用快篩實名制今（28）日正式上路，各健保特約藥局早上9點開賣，一大早就有民眾排隊在藥局門口等待購買。（圖／民眾提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-28 11:31:03

家用快篩實名制今（28）日正式上路，各健保特約藥局早上9點開賣，一大早就有民眾排隊在藥局門口等待購買，不過卻也有不少人哀嚎「藥局才剛開門就賣完＝＝」、「根本買不到，我家這邊藥局賣10分鐘，號碼牌就沒了！」而事實上，要購買快篩試劑還沒前往藥局的民眾可以先等等，健保署其實有提供四種查詢「藥局存量地圖」的方法，可以讓民眾不用白跑一趟囉！

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指揮中心日前公布「快篩試劑實名制」政策，主張家用快篩將依循口罩實名制1.0模式於藥局通路販售，民眾只要拿著健保卡、居留證至健保特約藥局或偏鄉衛生所，按照身分證字號尾數比對，就可購買1份5劑，每劑100元的快篩，今日由雙號先行。

▲家用快篩試劑。（圖／記者林莞茜攝）
▲家用快篩試劑實名制登場，今天首日開賣，身分證為雙號的民眾可以購買。（圖／記者林莞茜攝）
由於開賣首日相當搶手，害怕自己會撲空的民眾照過來，健保署提供四種「藥局存量地圖」的方法，包括「COVID-19實名制快篩試劑地圖」、「台灣COVID-19快篩試劑購買地圖」、「家用快篩熱度圖」、「LINE搜尋」等等。健保署表示，這是由相關單位及民間社群通力合作，健保署提供家用快篩試劑數量資料，以OPEN DATA（健保特約機構家用快篩試劑剩餘數量明細清單）形式釋出，目前為每30秒更新，民眾可多加利用。

而《NOWnews》記者也進行實測用「LINE搜尋」的功能，只要加入「全台快篩低價販賣所」的官方LINE之後，點擊進入對話框，系統自動幫你定位，馬上能夠顯示附近藥局的庫存量，甚至在更新之後，幾分鍾前賣出幾支快篩都能看得非常清楚，目前熱門地點的藥局所剩不多，而位在巷弄間的最高還有到快80組的庫存，實在相當方便，民眾不妨善加利用，能更節省時間也不會害怕撲空沒買到喔！

而今天快篩實名制為身分證末碼雙號「2、4、6、8、0」先行開放購買，每個人限制購買一份，身分證末碼單數「1、3、5、7、9」則為明天才開賣，至於禮拜日則是開放全民皆可購賣，民眾也不要搞錯時間了！（編輯：張嘉哲）

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▲快篩試劑實名制今天登場，每人限購一份，按照身分證末碼分流。（圖/指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 


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