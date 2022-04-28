搶買快篩試劑！老人「爆衝闖紅燈」 眾愣：搶到也沒命用
國內疫情急速上升，民眾對於家用快篩試劑的需求增加，對此指揮中心也宣布，「家用快篩試劑販售實名制」自今（28日）起上路，因此一大早就有許多人前往藥局排隊，而一名女網友也分享，早上目睹老人為了搶快篩，不顧紅燈直接衝過馬路，讓她相當傻眼。
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文提到，早上路過某家藥局前，被一群為了排快篩劑的人潮嚇到，從排尾看到排頭，幾乎看不到盡頭，不過更誇張的是，原PO還目擊有長者，為了搶排隊，直接在馬路上暴衝，不僅沒看來車，還無視紅燈穿越馬路，眼前景象讓原PO不禁感嘆「就算搶到了也沒命用了好嗎」。
貼文一出，網友們紛紛留言直呼誇張「真的是不要當移動神主牌耶」、「其實一堆老人是為了不出門的年輕人排的」、「根本疫情開始時口罩之亂的翻版」、「怕成這樣太誇張了啦」、「就怕老人家暴衝了，結果發現今天不能買，反而變爆氣了」、「剛剛經過藥局門口，目測也大概20-30個在排隊」。
而針對快篩實名制的分流機制，比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流，單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買，每輪每身分證字號僅能購買1次(可代購)，另視情況公布下一輪日期。1份5劑，每劑100元。（編輯：張志浩）