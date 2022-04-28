超商飲料狂漲！內行點名「兩罐」是清流 眾全讚爆：超佛
各大超商都賣有各式各樣的飲品，裡頭的價錢及口味都不盡相同，近日就有網友指出，至今包裝400ml售價卻仍未超過30元的飲品有飲冰室茶集和純喫茶，好奇問「這兩瓶是不是超商飲料的清流？」貼文曝光後，不少網友也秒讚同：「長大後只喝純喫茶的無糖綠」、「飲冰室以前算貴的，現在幾乎變最便宜」。
該名網友26日在PTT貼文，他以「飲料清流是不是只剩純喫茶、飲冰室茶集」為題，表示剛剛去超商看，發現400ml的紙盒飲料都已經漲到將近40元了，30元以下的選項只有25元的飲冰室茶集和20元的純喫茶，讓他好奇問：「這兩瓶是不是超商飲料的清流？而且好像15年前就是這價錢了？」
貼文一出，網友紛紛留言大讚，「長大後只喝純喫茶的無糖綠」、「純喫茶直接買900cc的那種來喝超爽」、「紙盒的大概只喝純喫茶，其他都貴又難喝就是」、「飲冰室以前算貴的，現在幾乎變最便宜」、「國中很愛喝飲冰室奶烏」、「懷念十幾年前的飲冰室普洱奶」、「以前真的很喜歡飲冰室烏龍奶茶」。
也有網友點名別的品項，「還有可爾必思我記得一罐還在25元」、「最頂的還是10元麥香」、「茶裏王倒是一直都20元，不簡單，最厲害的是麥香」、「你把麥香放在哪裡」、「泰山紙盒裝大罐的也是25啊」。（編輯：賴禹妡）