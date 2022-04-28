吉星高照！5月「4星座」財運旺到驚人　這位貴人助運賺爆

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貴人助運，財運衝衝衝
太陽與天王星入金牛本命宮在月初的階段，不管是家庭、伴侶或是合作夥伴，只要能夠在和諧運作的情況下，都能夠為你們的事業帶來財運，所謂家和萬事興、萬眾齊心，小孟老師認為這些人都是賺取財富的好幫手。
第三名：雙魚座
情人助運，吉星高照
雙魚座金星、火星、木星、海王星四星匯聚本命宮，代表雙魚座會得到伴侶的協助，到了中下旬，更能帶來不少幫助，你們的事業或是需要資金的週轉，另一半都是最佳的幫手，相得益彰之下，偏財運更為強勢，平常要是有看中的投資選項，這時候不妨大膽的進場試試手氣。
第二名：雙子座
不可衝動，理性投資
雙子座五月份水星、穀神星入元辰宮，顯示你會做出許多積極性的行為，包括理財投資，切記別因為一時的衝動，讓辛苦許久的投資付諸流水，這個月要理性才能讓你的荷包賺得更多。若有投資買賣的，小孟老師建議你可好好照顧手中的標的物，運用你們的理財頭腦，在適當時機買賣，很有機會賺得不少財富。
第一名：天蠍座
工作外地貴人，提升財運
天蠍座金星、火星、木星、海王星共伴偏財宮，顯示你有機會在外地往來的路程中，認識到不錯的貴人，若是有業務需要長途跋涉的，可多留意，有機會遇到對你事業有助的客戶，間接提升你的財運。（編輯：賴禹妡）
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