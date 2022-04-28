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台積電狂跌！他6字頭買進「滿手套牢」崩潰　內行4字建議

▲有網友崩潰表示，之前以一張600元的價格買進，沒想到現在跌到快500元，「整整跌幅快超過20%，滿手套牢」，只好發文求助。（示意圖／記者顏真真攝）
▲有網友崩潰表示，之前以一張600元的價格買進，沒想到現在跌到快500元，「整整跌幅快超過20%，滿手套牢」，只好發文求助。（示意圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-28 15:41:02

近日台股劇烈震盪，累計本周3個交易日就跌了722點，4月更已跌超過千點，而台積電（2330）股價也同步走跌，對此有名網友則崩潰表示，之前以一張600元的價格買進，沒想到現在跌到快500元，「整整跌幅快超過20%，滿手套牢」，只好發文求助。

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該名網友在PTT以「台積電需要停損嗎」發文提到，過去常常有很多人說，台積電「無腦買」就可以了，因此當初自己也跟著買在600多元，不料最近一路狂跌，讓他崩潰說道「快跌到500了，整整跌幅快超過20%，現在滿手套牢，不知道該怎麼辦，請問台積電要停損出場嗎？」

▲有位8年級生分享，自身靠玩股票年賺235萬的成果，驕傲表示「所以我很早就躺平了！」卻引來行家馬上揪出疑點。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO表示，過去常常有很多人說台積電「無腦買」就可以了，因此當初自己也跟著買在600多元，不料最近一路狂跌。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文曝光後，許多內行網友紛紛建議「加碼攤平」，「不是加碼就是買炭，怕什麼？」、「加碼啊，不加碼這口氣吞的下去？」、「all in攤平等它漲吧」、「台積電沒人在停損的啦，跌了才能加碼啊」、「外資說上看一千，加碼就對了」、「逢低加碼買啊，還要我教」、「加碼攤平留給子孫」、「一張不賣奇蹟自來」。

不過，仍有一些網友勸賣，留言表示「599買，570就出掉停損了，好險我跑得快」、「跌20％還不先賣再說」、「超過10%了，快停損啊」、「你自己要設一個啪數停損啊」、「看網路做股票，是在找死吧」。（編輯：張志浩）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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