高雄足跡曝　特定娛樂場所再添19人確診

高雄今（28）日新增335例本土確診案例，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，其中居隔期間陰轉陽57例，無社區感染風險；外縣市旅遊史68例，北中南東、外島都有，與全國疫情升溫有關；而特定娛樂場所則有19例；密切接觸者190例；疫調中1例。
高雄市政府也公布確診者足跡，包括新興區Corner角落（3人）、白宮會館酒吧；苓雅區囍門Bistro、Nature Talking Bar、九度空間Lounge Bar、凱薩帝苑（2人）；前金區名媛名商會館、H男模會館、錢櫃高雄中華新館（6人）；岡山區好樂情餐飲部；鳳山區小女人小吃部KTV、肉豆公市場。
以及新興區金鼎軒精品會館；三民區紅樓夢男模會所、大富爺試聽社、CEO總裁鋼琴會館、羅馬皇城視聽唱歌城、羅馬帝國商務酒店、建興市場；左營區哈囉市場（7人）；鼓山區大帑殿KTV明華店、享溫馨KTV巨蛋店；林園樂複合式KTV釣蝦場（3人）。
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。