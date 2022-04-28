女模特外拍速賺20萬！眾見「關鍵條件」全認了：要有勇氣
近年來找模特兒外拍唯美藝術照，已經成為一股潮流。不過就有網友看到「速賺20萬」的外拍機會，「關鍵1條件」曝光卻讓不少網友直呼：要有勇氣。
原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到，自己在外拍相關群組中看到一篇文，徵求「是長髮的女模特兒，長度及腰尤佳，願意剃光頭，拍完一系列影片」，而報酬則高達20萬，預計拍攝時間為兩天，事後還會送拍攝當下的洋裝以及後續出門需要帶上的假髮等物。
但原PO看完也不禁直呼「雖然我失戀時曾有想剃光頭的衝動，但後來沒有想不開，畢竟頭髮是女人的第二生命，留長需要很久的時間，真有女生會為了賺20萬去剃光頭嗎？值得嗎？」
不少網友看完也紛紛回應「會把頭髮留長到腰部的人，應該都把頭髮當作生命的一部分吧」、「通常頭髮及腰的髮質應該都還不錯，真的會捨得嗎」、「通常這麼長頭髮的應該超愛自己的頭髮，剃光頭拍照，對她們來說是非常需要勇氣的條件吧」。
但也有部分網友大喊「我會願意耶~~~夏天到了，感覺很涼爽，對我來說，頭髮留長的速度比存20萬還快」、「如果自己符合條件，我非常願意欸！反正頭髮會還會再長出來，但錢必須一次付清」、「頭髮會再長，划算」、「值得，但要現場拿錢」。（編輯：潘毅）