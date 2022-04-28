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女模特外拍速賺20萬！眾見「關鍵條件」全認了：要有勇氣

▲近年來找模特兒外拍唯美藝術照，已經成為一股潮流。（示意圖／翻攝Pexels）
▲近年來找模特兒外拍唯美藝術照，已經成為一股潮流。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-04-28 16:02:52

近年來找模特兒外拍唯美藝術照，已經成為一股潮流。不過就有網友看到「速賺20萬」的外拍機會，「關鍵1條件」曝光卻讓不少網友直呼：要有勇氣。

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原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到，自己在外拍相關群組中看到一篇文，徵求「是長髮的女模特兒，長度及腰尤佳，願意剃光頭，拍完一系列影片」，而報酬則高達20萬，預計拍攝時間為兩天，事後還會送拍攝當下的洋裝以及後續出門需要帶上的假髮等物。

▲有網友看到「速賺20萬」的外拍機會，「關鍵1條件」曝光卻讓不少網友直呼：要有勇氣。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲有網友看到「速賺20萬」的外拍機會，「關鍵1條件」曝光卻讓不少網友直呼：要有勇氣。（圖／翻攝《爆廢公社》）
但原PO看完也不禁直呼「雖然我失戀時曾有想剃光頭的衝動，但後來沒有想不開，畢竟頭髮是女人的第二生命，留長需要很久的時間，真有女生會為了賺20萬去剃光頭嗎？值得嗎？」

不少網友看完也紛紛回應「會把頭髮留長到腰部的人，應該都把頭髮當作生命的一部分吧」、「通常頭髮及腰的髮質應該都還不錯，真的會捨得嗎」、「通常這麼長頭髮的應該超愛自己的頭髮，剃光頭拍照，對她們來說是非常需要勇氣的條件吧」。

▲近年來百元理髮店如雨後春筍般冒出，就有網友分享店面的獲利方法，而引起討論。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲對於多數留長髮女性而言，要一瞬間把頭髮剃成光頭，需要相當大的勇氣。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
但也有部分網友大喊「我會願意耶~~~夏天到了，感覺很涼爽，對我來說，頭髮留長的速度比存20萬還快」、「如果自己符合條件，我非常願意欸！反正頭髮會還會再長出來，但錢必須一次付清」、「頭髮會再長，划算」、「值得，但要現場拿錢」。（編輯：潘毅）

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