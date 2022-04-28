冥王星逆行來了！命理師點名「3星座」陷重災：影響162天

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12星座在『冥王星逆行』期間關鍵詞如下：
白羊【人事變動】、金牛【鑽牛角尖】
雙子【缺安全感】、巨蟹【對手挑釁】
獅子【工作出錯】、處女【情緒起伏】
天秤【家庭紛爭】、天蠍【謹言慎行】
射手【財務危機】、摩羯【情緒極端】
水瓶【失眠多夢】、雙魚【人際緊張】
此外艾菲爾老師也點名冥王星逆行期間的「3重災星座」：
第一名摩羯座：首當其衝的肯定是「摩羯座」，冥王星正在你的命宮逆行，讓你反覆糾結於過去發生的事情。本來想要忘掉的事、不開心的事，在冥王星逆行的這段期間，就是會不由自主地又從心裡深處被挖掘出來，讓你再次陷入不愉快的回憶當中。
第二名天蠍座：第二個影響最有感的，是被冥王星守護的「天蠍座」，冥王星在你的第三宮逆行，這是有關手足與學習的宮位，這段期間你會更在意同輩對你的看法，對自己的言行舉止更加謹言慎行，甚至會因為怕說錯話，而話變少了，也變得有點封閉自己。因為想得太多，導致學習力下降、心神不寧。
第三名巨蟹座：「巨蟹座」因為在「摩羯座」對宮，所以也直接被影響一波，這波影響在你的合作關係宮位上，在工作上如果需要簽合約，一定要檢查再三，自己檢查完可以請同事再次確認。想在冥王星逆行期間，平安保住飯碗，請專注細節、小心謹慎。（編輯：潘毅）
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