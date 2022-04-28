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冥王星逆行來了！命理師點名「3星座」陷重災：影響162天

▲星座專家艾菲爾老師就提醒「冥王星逆行」即將到來，有「3個星座」陷入重災，詳細注意細節也曝光。（圖／Shutterstock）
▲星座專家艾菲爾老師就提醒「冥王星逆行」即將到來，有「3個星座」陷入重災，詳細注意細節也曝光。（圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-04-28 16:59:06

轉眼間四月份已經快要結束，又將迎來全新的5月份，個人運勢也將出現轉變。對此，星座專家艾菲爾老師就提醒「冥王星逆行」即將到來，有「3個星座」陷入重災，詳細注意細節也曝光。

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艾菲爾老師提到，「從明天4/29開始到10/8，一共162天是冥王星逆行期間，這次冥王星在摩羯座逆行，使我們歷劫之後重生，每個人在冥王星逆行的期間，都需要學會關於『放手』的課題，在愛情丶友情丶人際方面都是。或許過程會使你痛苦丶心碎，但是在歷劫後的你，就像脫殼後展翅的蝴蝶，將飛的更高丶更遠。請參考太陽丶上升。記得提醒朋友丶閨蜜，心情不好的時候別自己承擔，和身邊的人聊聊會有不一樣的收穫」。

12星座在『冥王星逆行』期間關鍵詞如下：
白羊【人事變動】、金牛【鑽牛角尖】
雙子【缺安全感】、巨蟹【對手挑釁】
獅子【工作出錯】、處女【情緒起伏】
天秤【家庭紛爭】、天蠍【謹言慎行】
射手【財務危機】、摩羯【情緒極端】
水瓶【失眠多夢】、雙魚【人際緊張】

此外艾菲爾老師也點名冥王星逆行期間的「3重災星座」：

第一名摩羯座：首當其衝的肯定是「摩羯座」，冥王星正在你的命宮逆行，讓你反覆糾結於過去發生的事情。本來想要忘掉的事、不開心的事，在冥王星逆行的這段期間，就是會不由自主地又從心裡深處被挖掘出來，讓你再次陷入不愉快的回憶當中。

第二名天蠍座：第二個影響最有感的，是被冥王星守護的「天蠍座」，冥王星在你的第三宮逆行，這是有關手足與學習的宮位，這段期間你會更在意同輩對你的看法，對自己的言行舉止更加謹言慎行，甚至會因為怕說錯話，而話變少了，也變得有點封閉自己。因為想得太多，導致學習力下降、心神不寧。

▲知名命理老師艾菲爾公布2021年5大犯太歲生肖的「運勢重點提醒」。（示意圖／取自pixabay）
▲知名命理老師艾菲爾提醒「3星座」在冥王星逆行時須注意的事項。（示意圖／取自pixabay）
第三名巨蟹座：「巨蟹座」因為在「摩羯座」對宮，所以也直接被影響一波，這波影響在你的合作關係宮位上，在工作上如果需要簽合約，一定要檢查再三，自己檢查完可以請同事再次確認。想在冥王星逆行期間，平安保住飯碗，請專注細節、小心謹慎。（編輯：潘毅）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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