泰國老翁批買花浪費！死後靈堂堆泡麵 家屬：還可做公益
每一個人都會經歷生老病死，對於身後事往往也有不同看法。泰國一名老翁日前過世後，家屬為他舉辦一場喪禮，只是仔細一看靈堂的擺設似乎不太尋常，原本應該放滿鮮花的地方反而變成一包包的「泡麵」，立刻引起網友們熱議。
根據外媒報導，泰國彭世洛府一名68歲的老翁Prabhali Konghoon日前過世，家屬在21日於當地一座寺廟替他舉行喪禮。只是令人意外的是，靈堂上原本應該布置鮮花的地方，全都被大量泡麵所取代。老翁的家屬透露，他生前認為用鮮花布置靈堂非常浪費錢，因為事後都要全數丟掉，希望自己死後能用其他可繼續利用的用品代替。
家屬為了遵守他的心願，便決定不使用傳統的花束，而改用大量的泡麵以其乾糧等等代替，因此整個喪禮上除了少數鮮花以外，其他全是500多包袋裝泡麵、400多個杯麵、20箱牛奶、熱巧克力、衛生紙、食用油以及魚露等等，都是生活上會用到的物資，經過精心擺設後，看起來毫不遜色於鮮花布置的靈堂。
家屬們也表示，這些物資花費的總金額與買花的價格差不多，但是會在喪禮結束之後，將物資整理打包好，捐給當地的養老機構以及孤兒院等等，不浪費金錢也能幫助他人，算是另類的公益好事呢！（編輯：陳珮瑜）