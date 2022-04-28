星座速配度！專家列「3組合」天長地久　這幾位天生相剋

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有機會天長地久的星座配對：
第三名丶水瓶座＋天秤座
同是風向的水瓶座與天秤座，都是屬於很需要自我空間的人，也許在交往初期天秤會比較想要膩在一起，偶爾也會需要獨處的時間來沈澱自己，水瓶其實也樂得開心，兩人都很享受獨處的時光，自由的空氣對兩人來說是人生必備的元素。
天秤天生長袖善舞、水瓶則妙語如珠，兩人一搭一唱之下，吸引外人的稱羨的眼光。喜好旅行的你們更是在旅途中發現彼此不同的一面，感情也因逐漸加深，因此能長長久久。
第二名丶巨蟹座＋雙魚座
巨蟹座對於感情是專注又細膩，雙魚座對於愛情則是專一又死心塌地，當兩個人走在一起，談的是細水長流的愛情。巨蟹和雙魚都是能夠為愛付出較多的，當兩人認定彼此，就會把對方當作需要全心全意對待的另一半。
即便相處過程中會有摩擦，但雙方都是無法忍受吵架與冷戰的，在短時間內就會和好，是一對懂得相知相惜的伴侶，只要平日多撥空陪伴對方，就可以長久恩愛。
第一名丶處女座＋摩羯座
同為土象星座，務實為上摩羯座跟處女座，不管是性格丶思想以及三觀都是相當貼近的，在初相識的時候兩人的頻率馬上就能對上，對於事業的企圖心方向也一致。
即便兩人都是不會高調曬恩愛的類型，卻都對於未來有所共識，朝著能共組家庭的方向努力著。這樣子的感情，是細水長流丶是長廂廝守，如果再加上堅實的經濟基礎，和那一份為共同目標實踐的熱情，能夠是一對幸福美滿的組合。
天生相剋星座配對：
第三名丶雙子座＋白羊座
雙子雖然個性古靈精怪，平時看起來也活潑好動、有些人來瘋、隨和不愛發脾氣，但其實在交往之中，他也是愛面子的，偏偏遇到個性衝動的白羊，有時候會展現出孩子氣的白目樣子，很容易就踩到雙子的底線、點燃他的怒火。
在交往初期雙子會為了感情隱忍而不發作，只是累積久的怒氣隨著交往時間一長，會變成隨時引燃的地雷，一旦兩人大吵會是誰也不讓誰的局面。白羊的脾氣衝，吵起架來決不認輸，雙子則是以其人之道還治其人之身，自然說出來的話也難聽，這樣無限的循環，只是加速彼此間感情的消亡。
第二名丶天蠍座和水瓶座
對於感情專一執著的天蠍，其實是內心深處有股莫名的偏執在作祟，當遇上了冷靜沈默、不按牌理出牌的水瓶，會是一對沒有解藥的情侶。
天蠍跟水瓶都是有一點神秘低調、無法被旁人參透的星座，初期會被對方的神秘面紗給吸引，但其實彼此愛上的，就只是和自己相同的那股神秘感，一旦相處久了，總是猜不透彼此的想法，又不願意開口問，腦袋就會用一般的邏輯去下結論。
加上水瓶的想法不是普羅大眾能理解的，而天蠍在執扭時卻又把心事藏得很深，因此很容易投射錯誤對方的想法在對方身上，更別說頻率不對難以溝通，注定會是相剋組合。
第一名丶獅子座和金牛座
獅子是霸氣外露的王者，金牛則是固執起來沒人可以開解。在交往初期獅子會被金牛的不浮躁與真心對待愛情的心所吸引，只是兩人在面對許多生活方面的三觀是不契合的，兩個人根本說不到一塊去，更別說要溝通、磨合彼此。
當兩個人說到脾氣上來的時候，會忘記彼此是戀人的身份，容易越吵越兇，加深兩人心中的芥蒂，當一方想要打破豎立在彼此之間的高牆，另一方卻仍然抓著自尊心不妥協，因此注定是相剋的組合。（編輯：鍾怡婷）
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