日本女友來台同居！半年後掀「2大缺點」長嘆：蠻失望的

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO指出，女友之所以失望有兩大主因，第一為「市容」，因為女友來台灣之前都是看到101的照片，就覺得台灣的市容一定是整齊乾淨，沒想到來台灣後才發現，從巷弄到精華地段，到處都是「掉漆破舊鐵皮的老房子」，而他自己也很同意這點。
即便身旁友人平緩「因為台北發展的早，所以自然會有很多不好看的老房子。」原PO則反駁「重點是要懂得如何維護它，不然歐洲或日本動不動都一堆300年500年的老房子，那他們的市容應該要比台灣更難看才對，不是嗎？」。
再來是「交通」，日本女友向她直言，台灣跟去越南旅遊的經驗是差不多的，「汽機車完全沒有在讓行人的！」明明斑馬線上還有行人，不僅機車無視繼續衝，就連汽車都是緩緩向前開，更糟的是，日本女友首次在台灣的過馬路初體驗就差點發生意外，「一台機車直接衝過去，距離近到她的包包還被撞到」。
最後原PO直呼「我基本上完全認同女友的想法」，但他也呼籲大家，別誤會女友有想要醜化台灣的想法，並無奈說到「畢竟，因為她一開始真的是抱著很高期望過來台灣，但當然期望越高，可是事實跟自己的期望有一大段差距時，難免會轉成失望」。
貼文曝光後，立刻掀起全場共鳴，「認同+1，市容跟交通真的很多需要改進的」、「台灣相對日本的氛圍就是自由很多，但相對的就是比較沒秩序，換句話說就是亂，沒人管」、「台灣交通是出了名的可怕，違規成癮還會覺得別人遵守規則很奇怪」、「非常有感，身為台灣人自己都受不了這兩點」、「別說你女友，我也覺得市容很有事」、「台北市容真的醜到哭 一堆頂樓加蓋跟違建，整體還比東南亞的首都市容還慘」。（編輯：詹鎰睿）