COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

日本女友來台同居！半年後掀「2大缺點」長嘆：蠻失望的

▲位在台北市忠孝西路上的中央大樓，就經常成為網友們砲轟市容的標靶。（圖／翻攝Google Maps）
▲位在台北市忠孝西路上的中央大樓，就經常成為網友們砲轟市容的標靶。（圖／翻攝Google Maps）

編輯中心/綜合報導

2022-05-01 14:00:00

台北市為台灣首都，自然而然成為國外人士來台旅遊觀光，最直接的第一印象。不過，就有網友忍不住透露，她的日本女友來台將近半年，卻從一開始的滿心期待變成失望透頂，全因台北市存在的兩大缺點。貼文曝光後，也引起全場網友共鳴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年一名男網友曾在Dcard上表示，他的日本女友為了過著同居生活，就特別申請來台灣工作，由於從沒有來過台灣的關係，再加上以前對台灣的印象很好，不僅科技業發達、教育水準高、防疫也很成功，怎料，女友來台灣半年後卻坦言「老實說，還蠻失望的」。

原PO指出，女友之所以失望有兩大主因，第一為「市容」，因為女友來台灣之前都是看到101的照片，就覺得台灣的市容一定是整齊乾淨，沒想到來台灣後才發現，從巷弄到精華地段，到處都是「掉漆破舊鐵皮的老房子」，而他自己也很同意這點。

▲原PO也曬出另一張市容照，同樣讓女友感到失望。（圖／翻攝自Dcard）
▲除了中央大樓，原PO也曬出另一張台北市的某個街景，擠滿老房子公寓的巷弄，和一堆不整齊亂停的的機車汽車，讓女友感到失望。（圖／翻攝自Dcard）
即便身旁友人平緩「因為台北發展的早，所以自然會有很多不好看的老房子。」原PO則反駁「重點是要懂得如何維護它，不然歐洲或日本動不動都一堆300年500年的老房子，那他們的市容應該要比台灣更難看才對，不是嗎？」。

再來是「交通」，日本女友向她直言，台灣跟去越南旅遊的經驗是差不多的，「汽機車完全沒有在讓行人的！」明明斑馬線上還有行人，不僅機車無視繼續衝，就連汽車都是緩緩向前開，更糟的是，日本女友首次在台灣的過馬路初體驗就差點發生意外，「一台機車直接衝過去，距離近到她的包包還被撞到」。

最後原PO直呼「我基本上完全認同女友的想法」，但他也呼籲大家，別誤會女友有想要醜化台灣的想法，並無奈說到「畢竟，因為她一開始真的是抱著很高期望過來台灣，但當然期望越高，可是事實跟自己的期望有一大段差距時，難免會轉成失望」。

貼文曝光後，立刻掀起全場共鳴，「認同+1，市容跟交通真的很多需要改進的」、「台灣相對日本的氛圍就是自由很多，但相對的就是比較沒秩序，換句話說就是亂，沒人管」、「台灣交通是出了名的可怕，違規成癮還會覺得別人遵守規則很奇怪」、「非常有感，身為台灣人自己都受不了這兩點」、「別說你女友，我也覺得市容很有事」、「台北市容真的醜到哭 一堆頂樓加蓋跟違建，整體還比東南亞的首都市容還慘」。（編輯：詹鎰睿）

▲有網友從Google地圖發現，大坂市容超美，大家看完後認為，台灣應該要多學學。（圖／翻攝PTT，Google Maps）
▲事實上，台灣的市容、交通一直是網友們討論的話題，更有人分享Google地圖上的日本大坂市，直言台灣應該要多多學學。（圖／翻攝Google Maps）

日本拉麵來台都超貴！旅日台人點「致命問題」不值得排隊

這是台灣還是國外？一張「街景照」上百人錯亂：我被騙了

日本市容為啥這麼漂亮？內行揭「最大差異」：台灣該學學

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀