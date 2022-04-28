循環扇對人吹就錯了！正確「擺放位置」曝光：秒涼還省電
台電曾認證，若使用「循環扇」可以節電加省錢，不少民眾家中都有一台，但陸陸續續卻有許多災情傳出，使用者紛紛表示「一點都不涼」，即使擺到身邊仍是熱到爆，而實際上，正確的擺放循環扇，不僅能讓屋內秒變涼，也確實能夠達到節電的目的。
根據苦主於《PTT》發文表示，「我就問！循環扇哪裡屌打工業扇了？」，認為循環扇風力小且價格高，不如購買工業電扇，貼文一出網友秒為循環扇喊冤，「循環扇不是拿來直接吹人的」、「循環扇不是幫助循環的嗎？怎拿來直接對人吹」、「設計邏輯不同，都2022了科技進步好嗎」。
而有販售循環扇的無印良品，也在官網中教學，不同的情況下需將循環扇「擺放不同位置」，才能達到循環扇最好的效能。
一、驅逐熱氣
若是感受到屋內有日正當中殘留的熱氣，可以打開窗戶，將循環扇放在窗戶附近，並且風口朝外運轉。藉由循環器送風的功能，讓室內變成負壓的狀態，新鮮的空氣變能從外面被送進室內。
二、輔助冷氣
若是家中有開冷氣，可將循環扇放在與冷氣同一壁面的反側，像房內斜45度角吹，就能防止冷氣滯留在地面，讓房間內的冷氣均勻分布，也能提高冷氣效能，達到省電的效果。
三、季節轉換
可將循換扇放置於，房間內對應最長距離的角落，而不是讓風直接吹向人體，可以讓循環扇的送風距離達到最有效的運用，提高空氣循環的效果，適合於季節轉換或雨季時使用。（編輯：鍾怡婷）