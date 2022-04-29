蘋果「這產品」全場喊最沒用！內行反揭神功能：方便實用
許多「果粉」信仰超強大，不僅是iPhone手機的忠實用戶，也會購買蘋果其他產品，像是AirPods、iPad、AirTag、MacBook等；對此，就有網友好奇，蘋果哪樣產品「最沒用」，貼文一出，不少人喊「AirTag」，豈料也有人揭「神級功用」，大讚「超級好用」。
該名網友在PTT以「Apple哪個產品最沒用？」為題發文，表示打開Apple的官方網站可以看到最上方一排有目前所生產的各式產品，包含Mac、iPhone、iPad、Watch、Airpods和Apple tv等，不過他也好奇在文末發問「最無用的是哪種啊，有無八卦」？
貼文一出，掀起熱議，「都很棒啊」、「滑鼠最爛+1，根本製造電子垃圾」、「Lightning充電線」、「擦拭布」、「觸控筆、觸控板」、「除了手機以外」、「布吧」、「ipod touch」、「只要有錢，都很實用」。
其中，也有不少人點名AirTag，「近期應該就是airtag」、「air tag」、「air tag！！！」、「怕找不到其他airtag，我會多將另外一個airtag貼在上面幫助我找到它」。對此，就有人揭開AirTag的神級功用，認為AirTag可以用來找東西，很方便，甚至有網友將其掛在貓狗身上預防走失，「airtag給貓狗用很棒」、「airtag根本做壞事神器」、「airtag對我來說很實用」。（編輯：郭佩蓉）