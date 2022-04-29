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外送快篩試劑被偷走？司機裝死瞎扯　她氣炸：不是第一次

▲民眾請外送員幫忙送快篩試劑給居家隔離的朋友，不料竟被外送員順手牽羊。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
▲民眾請外送員幫忙送快篩試劑給居家隔離的朋友，不料竟被外送員順手牽羊。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-29 14:17:032022-04-29 14:40:26

國內疫情仍未降溫，民眾對於家用快篩試劑的需求增加，但近日有網友卻分享，自己居家隔離的朋友需要快篩試劑，因此請某外送平台幫忙，怎料外送員疑似順手牽羊，甚至謊稱自己送的是一瓶酒，向客服反應後，還發現這樣的狀況並非首次發生，讓她相當傻眼。

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原PO在Dcard發文提到，朋友使用外送平台，想將快篩送給居家隔離無法外出的朋友，一段時間後，外送員告知貨物已送達，但居隔的朋友卻沒有收到，透過客服聯繫外送員後，對方回傳的物品照片雖然是事主的包裹，但卻表示「送的是一瓶開過的酒，且指定地點是酒店」。

對此原PO感到相當無言，因為朋友是將快篩包裝在夾鏈袋中， 再用紙袋裝起來，中間還黏上膠帶，因此推測外送員是透過袋子縫隙偷看，知道是快篩之後就偷拿走，事主一氣之下又再詢問客服「最近很多送快篩不見的案例嗎？」沒想到客服竟用怪異的語氣回覆「不能跟您說沒有」，讓眾人感嘆「疫情已經夠煩，外送快篩還被偷」。

▲「快篩實名制」今日正式上路，民眾可持健保卡至藥局購買，每卡限購1份5劑快篩試劑、每份售價500元。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.28）
▲民眾對於家用快篩試劑的需求增加，外送員順手牽羊的行為被網友紛紛撻伐。（圖／記者陳志仁攝）
貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言「什麼鬼啦！真的太瞎」、「難道不知道別人正需要這個物資嗎？這種偷竊的心態太沒天良了」、「可以報警處理嗎？太扯」、「不能讓這種司機繼續送繼續偷耶」、「歪腦筋動到這...」、「還不只一個人偷拿走？誇張了」。

原PO也補充，後續該名外送員選擇「裝死」，朋友只能被動等待回應，「後續不知是否能得到賠償，快篩應該也要不回來了」，不過朋友也強調「還是要謝謝盡責的外送員和快遞員，知道並非所有人都是老鼠屎，真的辛苦了」。（編輯：張志浩）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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