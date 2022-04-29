外送快篩試劑被偷走？司機裝死瞎扯　她氣炸：不是第一次

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對此原PO感到相當無言，因為朋友是將快篩包裝在夾鏈袋中， 再用紙袋裝起來，中間還黏上膠帶，因此推測外送員是透過袋子縫隙偷看，知道是快篩之後就偷拿走，事主一氣之下又再詢問客服「最近很多送快篩不見的案例嗎？」沒想到客服竟用怪異的語氣回覆「不能跟您說沒有」，讓眾人感嘆「疫情已經夠煩，外送快篩還被偷」。
貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言「什麼鬼啦！真的太瞎」、「難道不知道別人正需要這個物資嗎？這種偷竊的心態太沒天良了」、「可以報警處理嗎？太扯」、「不能讓這種司機繼續送繼續偷耶」、「歪腦筋動到這...」、「還不只一個人偷拿走？誇張了」。
原PO也補充，後續該名外送員選擇「裝死」，朋友只能被動等待回應，「後續不知是否能得到賠償，快篩應該也要不回來了」，不過朋友也強調「還是要謝謝盡責的外送員和快遞員，知道並非所有人都是老鼠屎，真的辛苦了」。（編輯：張志浩）
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