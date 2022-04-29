COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

公寓鄰居「1行為」煩透！進出門全是臭味：每天都遇到

▲原PO被公寓鄰居的1個行為煩透，進出大門全是臭味：「每天都遇到！」（示意圖／pixabay）
▲原PO被公寓鄰居的1個行為煩透，進出大門全是臭味：「每天都遇到！」（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-29 14:32:56

台灣地狹人稠，眾人生活範圍高度性重疊，使得彼此需更有包容他人的能力，就有位住在矮公寓的民眾發文，認為大門口的騎樓中，常有中年人坐在這抽菸，使得她每次出門都需忍受濃厚菸味，不堪其擾，憤而發文抱怨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己若有能力，必須買透天獨棟的房子，而非擁有騎樓的公寓。起因是公寓鐵門外被放置幾張椅子，而原PO每次出門，都會見到某位中年人坐在這邊抽菸，而且次數頻繁，不管是早上六點多，還是中午12點，甚至是下午時段都能見到他的人影，多次勸導後皆未改善，令原PO相當無奈「出門的時候身上是香香的香水味準備去上班，經過這裡都要停止呼吸才不會吸到二手煙，才不會覺得頭暈想吐，但是身上頭髮上立馬卡上煙味，真的很不喜歡」。

▲網友提出疑問，出社會工作後，一定要會抽菸嗎？示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲原PO表示，公寓大門口常常有位中年人坐在那抽菸，讓她不堪其擾。（示意圖／pexels）
眾人見文紛紛安慰，也提供處理辦法「千金難買好鄰居」、「他在樓下抽菸時就報警說有人沒戴口罩，看一次報一次」、「騎樓抽煙可以請環保局開罰」。部分人則認為應尊重他人習慣，也許原PO的香水味對別人來說也很不舒服「就像有人也會不喜歡你的香水味一樣，互相包容很難？」、「互相傷害的概念！說不定人家也不喜歡妳的香水味….」。 

此外住透天的民眾表示該狀況並非房型問題導致，若真想避免可以找有管理員的房子「透天也是可能遇到爛鄰居的，一切都是運氣，不然就是換到管理良好的大樓」、「現在想想你會考慮到鄉下找個獨門獨院的才能符合你的需求！」、「透天或公寓基本都一樣，是鄰居素質的問題。比較有保障就是住有管理員、每個月繳管理費的這種社區型比較有可能減少頻率，或是買郊區房，沒什麼鄰居有自家庭院的」。 （編輯：李惠婷） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

爽買豪華大樓！鄰居「全是8年級生」　誇張行徑他超崩潰

鄰居蓋新房子！上門丟「承諾書」要簽名　眾見內容全怒了

男買烤鴨回家！鄰居卻急問「長輩知道嗎」　反轉真相曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀