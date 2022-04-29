公寓鄰居「1行為」煩透！進出門全是臭味：每天都遇到
台灣地狹人稠，眾人生活範圍高度性重疊，使得彼此需更有包容他人的能力，就有位住在矮公寓的民眾發文，認為大門口的騎樓中，常有中年人坐在這抽菸，使得她每次出門都需忍受濃厚菸味，不堪其擾，憤而發文抱怨。
原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己若有能力，必須買透天獨棟的房子，而非擁有騎樓的公寓。起因是公寓鐵門外被放置幾張椅子，而原PO每次出門，都會見到某位中年人坐在這邊抽菸，而且次數頻繁，不管是早上六點多，還是中午12點，甚至是下午時段都能見到他的人影，多次勸導後皆未改善，令原PO相當無奈「出門的時候身上是香香的香水味準備去上班，經過這裡都要停止呼吸才不會吸到二手煙，才不會覺得頭暈想吐，但是身上頭髮上立馬卡上煙味，真的很不喜歡」。
眾人見文紛紛安慰，也提供處理辦法「千金難買好鄰居」、「他在樓下抽菸時就報警說有人沒戴口罩，看一次報一次」、「騎樓抽煙可以請環保局開罰」。部分人則認為應尊重他人習慣，也許原PO的香水味對別人來說也很不舒服「就像有人也會不喜歡你的香水味一樣，互相包容很難？」、「互相傷害的概念！說不定人家也不喜歡妳的香水味….」。
此外住透天的民眾表示該狀況並非房型問題導致，若真想避免可以找有管理員的房子「透天也是可能遇到爛鄰居的，一切都是運氣，不然就是換到管理良好的大樓」、「現在想想你會考慮到鄉下找個獨門獨院的才能符合你的需求！」、「透天或公寓基本都一樣，是鄰居素質的問題。比較有保障就是住有管理員、每個月繳管理費的這種社區型比較有可能減少頻率，或是買郊區房，沒什麼鄰居有自家庭院的」。 （編輯：李惠婷）