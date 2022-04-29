手機跳追蹤通知！她見「陌生AirTag」嚇壞 專家曝反制法
去年蘋果公司推出防丟追蹤器「Airtag」，讓用戶避免丟失個人物品。不過就有網友近期手機跳出追蹤通知，得知自己遭「陌生AirTag」定位，忍不住上網求助。對此，過去也有外媒專家分享反制方法。
有網友在論壇PTT上發文提到「最近這一陣子，經過某一區域，手機都會跳出提醒說，被陌生的AirTag追蹤，已經第二次了，覺得有點可怕，因為我根本就沒有買這種東西」，更決定上網求助「感覺怪怪的，有些不舒服，請問大家該怎麼辦呢？如何關閉被追蹤？」
遭遇曝光隨即有不少網友給予建議「都跟著你的路徑走那麼長的路了就是在你身上吧，檢查一下包包、衣服夾層有沒有被偷放了」、「播放聲音找在哪，找到後報警」、「這追蹤距離應該很短才對，顯示跟著您移動應該是在身上」。
事實上過去外媒《WIRED》就曾公開過這種情況的反制方法「自身附近出現未知AirTag時，iPhone的就會跳出通知，此時只要點開提示後，就可以讓該AirTag發出聲音，找出藏匿位置」。
找出未知AirTag後，也可以將將AirTag內部電池移除，若還有相關安全疑慮，則可將AirTag資訊（AirTag序號、擁有者的Apple ID）等記錄下來並報警。（編輯：潘毅）