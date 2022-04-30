好市多購物車「丟一物」就閃人？眾狂喊危險：一票人這樣
知名美式賣場好市多（Costco）深受國人喜愛，除了產品多元外，時不時推出的降價優惠，也都能吸引相當多民眾瘋搶，商場總能看見龐大人潮，不過有網友卻分享，自己在賣場中，很常看到許多人的購物車內，除了丟入商品外，總會再放進一項「貴重物品」，但人卻消失不見，貼文引起不少人共鳴，紛紛直呼「真的很危險」。
原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，某天一家人去逛好市多，自己和媽媽在熟食區挑零食，爸爸則負責推購物車拿其它用品，拿完後隨即與母女會合，不過當原PO媽媽選好肉品要放入購物車時，發現一旁的爸爸隻身前來，購物車放在酒櫃區並表示，「熟食區人太多好擠，不想推過來」。
起初母女倆並未在意，但一行人走到推車旁時，竟發現爸爸剛才居然「把錢包放在推車裡，人就離開了」，對此爸爸信心地說道「不用緊張啦，又不會有人拿」，但媽媽仍驚訝的回應「就算人家說台灣最美的風景是人，你也不能這樣考驗人性呀」，事後原PO也表示「其實我也常在賣場看到只有包包和滿車商品，但沒有主人的推車，難道好市多有這麼讓人安心嗎？」
貼文一出掀起熱議，許多網友認為「真的不要亂放，不只包包，尤其保冷袋都會被拿走」、「就算禁得起考驗也別考驗」、「我也很常看到，每次都覺得好危險」、「真的不敢這樣放耶，很佩服那些心臟大的人」、「很常失竊吧，看過別人保冷袋、購物袋不見」、「你爸太善良了」、「真的不能抱著僥倖的心態耶」。
不過，也有其他網友提到，「錢包通常放身上啦，會放購物車裡不管，應該不是什麼很重要的」、「搶限量商品都來不及了」、「感覺最容易被偷的，應該是空空什麼都沒有的購物車」、「其實有時候不是刻意，但去到賣場東西太雜人潮又多，真的會忘記」。（編輯：張志浩）