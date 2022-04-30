遭台積電輾壓！女大生只愛「年薪百萬工程師」 帥哥崩潰
台積電身為半導體龍頭，優渥的薪資每年都吸引許多畢業新鮮人搶著為其效勞，而近日就有網友透露，他的帥哥好友想追求一位大學女生，對方卻坦言只想和台積電年薪百萬的工程師交往，讓好友大感衝擊，貼文曝光後立即掀起熱議。
該名網友在PTT發文，他以「台積電工程師在聯誼市場是不是很搶手？」為題，表示他朋友邀了一個還在讀大學4年級的女生吃飯，沒想到卻慘遭對方拒絕，後來才得知原來女方要找的是台積電年薪百萬的男友，還瘋狂想和這類型的對象聯誼，「我朋友才發現原來超帥兩個字⋯在年薪百萬之前是不堪一擊的」。
貼文一出，網友紛紛留言認同，「交友軟體自介打台積工程師，就一堆妹子滑了」、「前女友就是跟台積的跑了」、「台積大部分都不是單身」、「先生以前在台積時就覺得他長的不錯，身邊的同事也都有水準，就受過高等教育的長相，台積工程師超受歡迎，很快就有對象」。
不過，也有網友持反對意見，「認識一個tsmc肥宅，依然單身」、「單身的就算在聯發科也是單身啦」、「看人吧，想要陪伴的就不會想找台積人」、「就算GG最後還是看臉」、「YT有播過簡任公務員、google，intel，AMD，MS是聯誼市場最夯的」，還有人苦勸：「要思考，用錢才能吸引到的女生，是你要的嗎？」（編輯：賴禹妡）