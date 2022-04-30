外送員自介打「這句」！他一看愣爆 全場怒了：絕對負評
近幾年外送平台盛行，消費者只要在家叫餐，就有外送員能送到府，不過就有一名網友透露，他近日叫餐竟遇到一名外送員在自介上頭打「按負評的人跟店家們是會被我下詛咒的」，兇狠的言詞讓全場看了都超無言，直呼：「這種一定負評按下去的啊！」
該名網友昨（29）日在Dcard中貼文，他以「被外送員詛咒」為題，表示久違地點開Uber Eats叫飲料給家人喝，沒想到遇到非常神奇的外送員，在介紹提供外送服務的原因欄位竟打「按負評的人跟店家們是會被我下詛咒的～你／妳會意外不斷喔，還有你家人喔，之前被詛咒的已有車禍往生」，讓原PO當場傻眼直呼：「也太兇吧？」
貼文一出，網友紛紛留言，「出現這個我一定給負評」、「我先罵遍你祖宗十八代，再跟你說我只是開玩笑的，這種直接檢舉了」、「這種一定負評按下去的啊」、「直接跟客服檢舉了吧，心態完全不對啊，超可怕」、「這個超缺德的，本來不想負評，都會想給了」、「沒品當有趣」、「素質堪憂」、「那你就給他按負評，跟他說你看到這個怕怕」。
還有網友透露，「我遇過他耶，那時候讓他等了不到五秒吧狂按喇叭，果斷負評送上」、「我也被這位送過欸，當下看了超無言的，但我是因為他漏餐才給負評啦哈哈」、「這外送員在平台很有名欸，之前就看過社團有外送員自己叫餐也遇到他」。（編輯：賴禹妡）