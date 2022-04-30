孝親費給多少合適？30歲男月繳9千 眾見「薪水」全跪了
許多人畢業踏入職場後，為了感謝家中長輩從小到大對自己的照顧，都會將一部分的薪水分配為「孝親費」，不過孝親費究竟該不該給、給多少總是眾說紛紜，近日也有網友分享，月薪27000元的他，每個月會給家裡9000元，貼文掀起熱議。
原PO在Dcard發文提到，自己目前30歲，只有高中學歷，一直以來都是做基本薪資的工作，今年因爲調薪至27000元，所以每個月都會給9000元的孝親費，他好奇「我不知道這樣是多還是少？ 大家會給家裡的人多少呢？」並指出下半年度要去讀大學，學費也是用不多的積蓄來付，之後打算邊工作邊讀書。
貼文一出，網友們紛紛留言表達想法，「我認為27000，給9000太多了，是我只會給3000-4000」、「有點猛，給9000很多耶，存不到什麼錢吧，不會很難生活嗎」、「薪水7萬，沒給半毛」、「依比例來說我覺得你給太多了，留點投資自己，先讓薪水增加，再增加孝親費吧」、「住家裡給9000還可以啦，但可能要找能賺多一點的工作」、「應該自私一點，多留點錢在身邊理財也好」。
看完眾多網友的回覆後，原PO也在文中補充說道，「27000給9000，看起來確實是有點多，但是答應了，就會盡力做到，我不是很聰明的人，高中也只是同等學歷，半張證照沒有，幾乎都是做基層工作，留言區有些人就算收入很多，也沒有給家裡人錢，但每個人都有各自的困擾，不給錢的有他的難處，能給的也是，只希望大家能取得生活上的平衡」。（編輯：張志浩）