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住宅垃圾場公告好難懂？正解曝光　網愣：國文老師要哭了

▲一名網友貼出住宅垃圾場的公告，讓人搞不清楚應該怎麼閱讀。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲一名網友貼出住宅垃圾場的公告，讓人搞不清楚應該怎麼閱讀。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-05-01 09:47:20

貼公告的用意是提醒大家有重要事件告知，能簡潔有力地寫下重點讓大家明白才是公告的用意。不過就有一位民眾日前分享住宅區的公告讓他覺得「很難讀」，網友一看都忍不住搖頭：「國文老師要哭了」。

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這名網友在臉書社團《爆廢公社》貼出兩張照片，可見照片中的場景是位在住宅大樓的垃圾場，牆上貼了一張公告，應該是要提醒住戶有關垃圾丟棄的注意事項，可是公告的排版方式卻讓原PO看了半天仍然霧煞煞，因為橫著唸發現語意完全不通，直式唸卻又感覺似乎少字也怪怪的，只好PO上網向大家「求解」。

▲原PO貼出的住宅垃圾場公告，不僅排版方式讓人搞不清楚該如何閱讀，連語意念起來也怪怪的。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO貼出的住宅垃圾場公告，不僅排版方式讓人搞不清楚該如何閱讀，連語意唸起來也怪怪的。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
貼文一曝光，立刻有網友提出正解：「嚴禁私自丟棄，管理室已調取監視器查詢私自丟棄者」、「直列式讀法」、「我看了一分鐘才看懂，總結：亂丟垃圾，調監視器」。

▲有網友提出正確讀法的順序，應該是「嚴禁私自丟棄，管理室已調取監視器查詢私自丟棄者」。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲有網友提出正確讀法的順序，應該是「嚴禁私自丟棄，管理室已調取監視器查詢私自丟棄者」。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
另外也有不少人搖頭表示：「國文老師哭泣中」、「能這樣排版我也真佩服他」、「字我都認識，但是意思是被鬼附身嗎？」、「通常大腦能自動補正字序錯誤，但這已經超出人類大腦的補償能力了！」、「氣到都語無倫次了」、「假如這是密室逃脫的題目應該很多人淘汰了」、「這是藏頭詩嗎」、「魷魚遊戲題目？」、「每一個字我都認識，但合在一起我實在看不懂」。（編輯：陳珮瑜）

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