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兒童打疫苗容易心肌炎？醫師：打完出現「5症狀」快就醫

▲聯安診所心臟內科主任施奕仲提醒，兒童施打疫苗風險不大，但如果接種後出現5大症狀，包括胸痛胸悶、心悸、呼吸急促會喘、臉色發白、活動力低下，就該立即就醫檢查。（圖／示意圖，NOWnews資料照片）
▲聯安診所心臟內科主任施奕仲提醒，兒童施打疫苗風險不大，但如果接種後出現5大症狀，包括胸痛胸悶、心悸、呼吸急促會喘、臉色發白、活動力低下，就該立即就醫檢查。（圖／示意圖，NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-01 09:51:27

6到11歲兒童即將開始施打疫苗，但很多家長很兩難，一來擔兒童無法抵擋疫情，又擔心打疫苗後的副作用讓孩子無法承受。聯安診所心臟內科主任施奕仲指出，以施打疫苗後造成心肌炎的風險，與染疫後病毒引發的心肌炎風險相較，兩者機率相差十至百倍，因此讓孩子施打疫苗還是一個利大於弊的決定，且心肌炎其實是可以治療的症狀，只要家長注意，一旦孩子出現胸痛胸悶、心悸、喘不過氣、臉色發白、活動力下降等症狀時，儘速就醫檢查，就能有效控管風險。

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▲兒童接種新冠肺炎需注意事項。（圖／翻攝中華民國護理師護士公會全國聯合會官網）
▲兒童接種新冠肺炎需注意事項。（圖／翻攝中華民國護理師護士公會全國聯合會官網）
施奕仲解釋，打疫苗其實就是要誘發身體的免疫反應，產生對抗病毒的效果，通常出現肌肉痛、1~2天輕微發燒都是正常狀況，但有時因為不同人的體質，打了疫苗之後誘發過度的免疫反應，造成免疫系統反而攻擊心肌細胞，就是經常聽見的疫苗副作用心肌炎。要判斷是否為心肌炎的狀況，可觀察是否有胸痛、胸悶、呼吸會喘、臉色發白，或是活動力突然下滑、心悸等等，最嚴重的時候會誘發致死性心律不整猝死。

通常心肌炎症狀出現如果能即時送醫，透過抽血檢查心肌酵素變化，再配合心電圖監控，可以以藥物控制減緩症狀，只要家長多多注意，其實風險並不會太大。不過施奕仲提醒，從國外的經驗來看，有些青少年施打疫苗3~4週之後才出現嚴重的後遺症，因此建議家長，孩子施打疫苗後最好拉場觀察期到1個月，如果沒有特別狀況就可以比較放心了。

根據國際間最新統計數據分析，12-17歲青少年接種新冠疫苗後，產生心肌炎的發生率平均約為十萬分之個位數，其中男生發生機率明顯較高於女生，男生約為十萬分之十幾，而女性約為十萬分之一左右。如果是打在5-11歲兒童心肌炎的發生率則是百萬分之個位數，相較於青少年風險低了近十倍。施奕仲解釋：「青少年正值免疫力較好的階段，免疫反應過激可能出現免疫風暴而產生心肌炎，相較之下5-11歲小朋友打疫苗相對安全。」不過儘管發生率極低，但對於發生個案來說，這就是「0與1」的不同，家長還是要多多思考再做決定。

中華民國護理師護士公會全國聯合會也提醒，孩子接種疫苗後可以正常活動，一般照顧跟大人差不多，但如果兒童接種後持續發燒48小時或活力變差，幾天後疫苗常見的副作用仍未消失，或是有呼吸困難、面部或喉嚨脹痛、呼吸急促無力等症狀，就必須立即就醫。

另外，如果正在發燒或對mRNA疫苗成份過敏的兒童，或是先前接種莫德納或BNT疫苗，引起任何不良事件、但未確定原因的兒童，都不適合接種新冠肺炎疫苗。而過去3個月內曾罹患心肌炎或心包膜炎的兒童，或有出血性疾病或正在服用抗凝血劑的恩同，接受免疫抑制劑治療（包含化療）的兒童，或是有急性風濕熱、急性風濕性心臟病或有急性失償心臟衰竭的兒童，或是對其他疫苗或藥物過敏的兒童，最好都先跟醫師討論後再決定是否要接種疫苗。

兒童接種新冠肺炎疫苗後嚴重副作用症狀
1.胸痛胸悶
2.心悸
3.呼吸會喘
4.臉色發白
5.活動力低下、精神不濟出現上述五大症狀須立即就醫

資料來源：聯安診所心臟內科主任施奕仲

▲兒童接種新冠肺炎後若出現症狀，家長須多多留意觀察。（圖／翻攝中華民國護理師護士公會全國聯合會官網）
▲兒童接種新冠肺炎後若出現症狀，家長須多多留意觀察。（圖／翻攝中華民國護理師護士公會全國聯合會官網）

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