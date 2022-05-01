他用麥當勞包裝紙重現《最後的晚餐》！原因竟是「這個」
高手真的在民間！文藝復興時期的藝術大師李奧納多‧達文西的大型壁畫《最後的晚餐》是造訪米蘭聖瑪利亞德爾格契修道院必訪的世界遺產，沒想到日本竟然有一名網友利用麥當勞漢堡包裝紙重現這個經典場景，背後原因曝光後也讓眾人都佩服不已！
這名推特用戶@tky888tky本身是一名日本網路作家，他在今年3月4日收到日本麥當勞即將於3月14日漲價的消息，由於他經常以素食快餐充飢，5年內最少吃了超過500個漢堡，加上過去曾經在麥當勞工作，對麥當勞有不少回憶。根據他表示，近年全球原物料成本不斷上揚，日本麥當勞已經兩年半沒有變動過價格，對於他們盡可能低價而感到相當感恩，正好日前得到調漲消息的隔天參加藝術大學畢業展時，突然靈機一動，想出可以將麥當勞加價前的「最後晚餐」做成名畫《最後的晚餐》，以表達對麥當勞的一份感謝之情！
推主也強調，這幅畫作讓他用了不少的精力，為了完成作品他在3月13日買了42個漢堡以及6份鬆餅，將裡面的漢堡放入冰箱等待日後慢慢消化，蒐集所有顏色的包裝紙，以酒精及中性清潔劑反覆清理去油汙後，曬乾2天將包裝紙放入有蘇打粉以及報紙的塑膠袋內靜置5天除味，去除包裝紙背後的薄層膠膜之後，才開使利用「撕紙畫」的方式創作。而推主在製作時不是只將對應的顏色反覆黏貼上去，他會特意選擇有牛、雞、蝦或是起司等圖案字樣慢慢做出人物輪廓或是衣服紋理，就這樣耗時1個月完成這項特殊紀念創舉！
網友們看了全都嘖嘖稱奇表示：「太強了！真是多才多藝」、「忍不住起立鼓掌了」、「這個想法太酷了」、「好想知道推主增重了多少公斤？（失禮）」、「這是一項需要耐心的工作」、「麥當勞應該會覺得窩心」現在一起來看這段推主創作的影片吧！（編輯：陳珮瑜）