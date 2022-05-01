好市多肥皂「越洗越大塊」！她見60天變化驚呆 網急勸丟
知名美式賣場好市多（Costco）因商品特殊又價格優惠，一直以來都受到許多消費者喜愛，近日就有網友透露，他在好市多買了一組肥皂，竟越洗越大，短短2個月就比原本的模樣大了快一半，讓他相當驚訝，照片曝光後，引起內行人警告：「肥皂變成這樣就是有問題，而且已經滋生細菌了，皮膚會越洗越糟糕！」
該名網友昨（30）日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，他表示在好市多買了一組肥皂，竟越洗越大塊，和一開始相比已經將近大了一半，讓她驚喊：「這也太超值了吧！真的是同款肥皂！3月用到現在這也澎的太大了吧！」
貼文一出，網友們紛紛留言，「我們用好幾盒了從來不會長大欸，太神奇了」、「真的不是芋圓嗎」、「是百年難得一見的香皂聚寶盆，越洗越大塊，賺到啦」、「是饅頭偽裝的吧」、「連喝水都會胖的概念」、「我洗這麼久沒有遇過會越洗越大顆」、「肥皂是住阿嬤家嗎」、「名副其實的『肥』皂」。
不過，也有網友嚴肅指出，「建議放一般皂盒，肥皂吸水易變質，有點可惜」、「是潮濕到肥皂膨脹了，其實是等同肥皂變質囉，建議不要用了」、「肥皂一直吸水，會有細菌和黴菌，用在身體，皮膚會感染，變軟爛就是警訊喔」、「肥皂變成這樣就是有問題，而且已經滋生細菌了，皮膚會越洗越糟糕」、「剛剛查了一下，如果肥皂表面上是濕軟，很有可能已經是細菌的溫床了，繼續使用可能會造成皮膚紅腫，建議不要再用了」。（編輯：賴禹妡）