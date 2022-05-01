貨車司機路上見「迷你船」怒轟行動棺材！內行抖驚人售價
俗話說馬路如虎口，無論是汽車、機車以及行人都需要注意交通安全，不過近日就有一名貨車司機發現路上有一台小船模樣的車行駛在前方，忍不住拍下照片上傳，並怒轟是「行動式棺材」，貼文曝光立即引起熱議。
只見一名貨車司機在臉書上貼出照片，畫面中道路上有一個外型像小船的車輛，比機車還要小許多，讓他忍不住形容這是「行動式棺材」，更怒罵：「這肯定在死角啊，還我貨車路權，我的乙式險不想用在這種車身上。」
貼文曝光後，網友們紛紛留言，「不知道開車用手機的有什麼資格說別人在死角啦」、「在台灣就是車越大路權越大的這種觀念真的是沒救了」、「拿了一張明明看得很清楚的照片說『肯定在死角』，也太沒說服力了吧」、「車子上那麼多鏡子也是沒在看」、「基本上就是看不慣比自己小的車而已」。
也有內行人指出，此車款為全覆式自行車（Velomobile），標配超完善行車燈號，價格至少一萬歐元起跳，折合台幣約31萬元，車體由碳纖維的外殼包覆，不只能保護安全，也能讓氣流從外殼輕鬆滑過，因為可以躺著騎乘，也有人稱之為躺車。
事實上，雖然此車款為全覆式自行車，不過是三輪，而非二輪，而根據我國法令，三輪以上賣車除了在特定觀光區域能夠騎乘，在絕大多數縣市都是禁止上路的。（編輯：賴禹妡）