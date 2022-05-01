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Joeman徵才被酸慣老闆！親揭「員工真實年薪」：自認不是

▲Joeman近日工作室貼出徵才資訊，卻遭到男大生嘲諷「根本慣老闆」，本人也親自在底下留言回應。（圖／翻攝Joeman IG）
▲Joeman近日工作室貼出徵才資訊，卻遭到男大生嘲諷「根本慣老闆」，本人也親自在底下留言回應。（圖／翻攝Joeman IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-01 20:48:43

知名百萬YouTuber「Joeman（九妹）」頻道已有229萬人訂閱，拍攝主題包括開箱豪宅、3C產品等，深受一票粉絲喜愛。怎料，近日Joeman貼出工作室徵才消息後，卻引來一名男大生嘲諷「根本慣老闆」。針對網友質疑，Joeman隨即在底下留下長文回應，甚至公布員工真實年薪，而引起眾人盛讚。

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有網友於Dcard上以「Joeman根本慣老闆」為題發文，表示看到Joeman最新的徵才消息，但不滿指出「月薪4萬，然後有一些獎金，這裡先估計三節（2個月）+年終（2個月）+旅遊獎金（1個月）」，年薪最多大概僅有68萬。他坦言或許有人認為這樣算多，「但你先看他要求，他這應該不會接受新人，也就是你可能有經驗，又會一堆東西，結果給你這種鳥薪水」。

他強調，此份工作位置應在北部，而他對比同是百萬網紅的蔡阿嘎，「人家蔡阿嘎員工福利還有住宿補助，結果joman只有刮刮樂，連勞健保這種法律規定要的也被他視為福利的一種」。

▲Joeman（九妹）近日遭網友砲轟是慣老闆。（圖／翻攝Joeman IG）
▲Joeman（九妹）近日遭網友砲轟是慣老闆。（圖／翻攝Joeman IG）
不過，針對網友的質疑，Joeman本人也在留言區親回，表示四萬僅是起薪，「如果真的是資深編輯應徵，那薪資一定是以他前一份工作的薪資之上去談，年終兩個月跟各種獎金也只是保底，如果我們業績好當然就是繼續往上加」。Joeman還公布現職員工的薪資，強調目前四位正職員工這3年內領的年終跟獎金合計六個月以上，每位年薪皆是破百或近百萬，「這樣的薪資說真的當然難以跟科技業比，但以媒體業來說我自認不算慣老闆。

至於工作時數方面，Joeman解釋目前僅有他和正職編輯需進工作室，「工作完就離開，其他經紀人跟剪輯師都是在家上班，只要工作結束就自行下班，一周工作時數大多不超過40小」，但偶爾若遇到大產品檔期連發，員工還是必須爆肝拍片、剪片加班。

Joeman還進一步說明，「想上鏡的我也不會拒絕，單看主題而已，只是我的頻道風格跟上不或蔡阿嘎比較不同罷了，但我的員工有三位也有經營自己的YT ，我也跟他們說如果需要，我也很樂意出現在他們頻道。」最後，Joeman坦言今年下半年將擴大團隊，且將裝潢全新攝影棚，「在我團隊的薪資實在也說不上頂尖，但我覺得算是同業中上程度，歡迎想要作品被很多人看到的人來應徵，謝謝！」

▲Joeman針對質疑親自回應。（圖／翻攝Dcard）
▲Joeman針對質疑親自回應。（圖／翻攝Dcard）
本人回應曝光後，隨即引來超過4千名網友按讚，紛紛驚訝直呼「哦哦哦好想應徵」、「推，講得仔細，理性溝通」、「這老闆都不會發生在我身邊」、「專業給推，YT清流」。（編輯：陳雅雲）

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